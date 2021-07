Dundas, Ryerson, Macdonald : qui étaient-ils et pourquoi sont-ils controversés?

Kingston a choisi de retirer une statue de John A. MacDonald d'un parc municipal, la statue d'Egerton Ryerson a été déboulonnée sur le campus de l'université du même nom et les élus municipaux de Toronto décideront cette semaine s'ils approuvent un changement de nom pour la rue Dundas.

Qui sont ces personnages historiques et pourquoi suscitent-il la controverse?

Bien que John A. Macdonald (1815-1891) a sans aucun doute jeté les bases du Canada moderne, ce père de la Confédération a aussi personnellement mis en branle toutes les politiques qui ont agressivement écarté les Premières Nations du chemin de la construction fédérale.

Devenu premier ministre en 1867, il est notamment responsable de la construction du chemin de fer qui a relié l’Est et l’Ouest canadien. Ce lien vers le Pacifique faisait partie de son ambitieuse Politique nationale qui a posé les bases du Canada moderne.

Pour y parvenir, M. Macdonald a décidé de s’occuper des Affaires autochtones pour s’assurer de la construction du chemin de fer , a rappelé James Daschuk, professeur d’histoire à l’Université de Regina et auteur de l'ouvrage La destruction des Indiens des Plaines, lors d'une entrevue en 2020.

Il a alors mis en place une politique de famine, a poussé les Autochtones dans des réserves hors du tracé de la ligne ferroviaire où ces derniers étaient dépourvus de tout droit et de toute liberté, et a mis en place en 1883 des pensionnats conçus pour les assimiler , selon M. Daschuk. Des milliers d’Autochtones ont ainsi trouvé la mort , précise l’Encyclopédie canadienne.

Voici un extrait de discours de l’ancien premier ministre à la Chambre des Communes en 1883, cité dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) de 2015 :