La clinique de vaccination mobile au Service de travail de rue de Chicoutimi vendredi

Cet organisme est situé sur la rue Tessier au centre-ville.

Les cliniques se promèneront ainsi partout dans la région jusqu'au mois de septembre afin de rejoindre les gens là où ils se trouvent.

La population est invitée à consulter la page Facebook du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux tous les lundis matin pour connaître l'emplacement des cliniques à chaque semaine.

Elle avait été déployée lors des matchs du Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley qui étaient retransmis à la Zone portuaire de Chicoutimi.

Le but est d'accélérer le processus de vaccination et de rejoindre le plus possible la clientèle, selon le directeur régional de la campagne de vaccination, Marc Thibeault.

On donne l'opportunité aux gens de venir nous trouver, de se faire vacciner, ceux qui n'ont pas le goût de prendre un rendez-vous, qui n'ont pas le goût de se rendre sur nos sites, ils auront d'autres occasions. Il n'y a pas de raison, à moins qu'on soit contre la vaccination. Il n'y a pas de raison, il y a de la place, il y a une accessibilité augmentée encore , a indiqué Marc Thibeault.

Depuis plusieurs semaines, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a atteint un plateau autour de 74 % de couverture vaccinale, soit les gens qui ont reçu au moins une dose. Ainsi, selon les données de l'Institut national de la santé publique (INSPQ), environ 250 personnes seulement ont reçu leur première dose de lundi à mercredi, contre près de 7000 secondes doses.

Passeport vaccinal

Par ailleurs, le passeport vaccinal qui pourrait être exigé pour obtenir des services non essentiels dès septembre prochain au Québec, comme l'a annoncé le ministre Christian Dubé jeudi, est bien reçu par un propriétaire de gym de la région. Éric Gravel, propriétaire du Centre Multi-Forme à Arvida, croit que cette mesure est réaliste et relativement facile à appliquer.

Ça va être de vérifier une fois avec tous nos membres s'ils ont leur double vaccination, sinon leur passeport. Un coup rentré, on va activer la clé magnétique. Je pense que ce n'est pas si énorme que ça pour nous , a-t-il prévu comme façon de fonctionner si jamais Québec va effectivement dans cette direction. Il a fait ce commentaire lors de l'émission Place publique.

Ce gym avait fermé ses portes de façon préventive au début du mois d'avril 2021. Deux personnes avec des résultats positifs de COVID-19 s'étaient entraînés à cet endroit. Pour Éric Gravel, il n'y aurait pas pire solution pour les gyms que de devoir fermer de nouveau leurs portes, comme ce fut le cas à quelques reprises depuis le début de la pandémie.

Selon des informations de Michel Gaudreau et Gabrielle Morissette