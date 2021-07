La façon de jouer prime sur le classement pour les BlackJacks d’Ottawa

Malgré une fiche d’une seule victoire en cinq matchs, les BlackJacks d’Ottawa gardent la tête froide. Les nombreux changements au sein de l'organigramme et de la formation forcent l’équipe à s’adapter, tandis que d’autres formations ont déjà pris leur erre d’aller, a noté l’entraîneur-chef Charles Dubé-Brais.

Le principal intéressé refuse toutefois de se servir des changements comme une excuse expliquant la fiche des siens. Il concède que celle-ci est en deçà de ses attentes, mais il insiste sur le fait qu’il ne faut pas s’y attarder outre mesure.

On est un peu repartis à zéro. Il y a des équipes qui avaient une certaine continuité, alors elles ont de l’avance sur toi en partant [la saison]. Je pense qu’on joue de mieux en mieux [...] et qu’on n’est pas très loin de changer les choses.

On va devenir meilleurs et les victoires vont suivre. Une citation de :Charles Dubé-Brais, entraîneur-chef des BlackJacks

Parmi ces formations qui jouissent des effets de la stabilité, il y a les Bandits de Fraser Valley, qui trônent au sommet de la Ligue canadienne élite de basketball (CEBL) avec une fiche de quatre victoires en autant de rendez-vous.

Les représentants de la Colombie-Britannique sont d’ailleurs les prochains adversaires des BlackJacks, samedi, à la Place TD, à Ottawa.

C’est une équipe bien construite pour gagner immédiatement. Ils ont d’excellents joueurs de périmètre et un excellent centre, candidat au joueur défensif de l’année. Quand tu as un joueur dominant à l’intérieur et de bons tireurs autour, c’est une recette assez immédiate pour l’emporter , analyse M. Dubé-Brais.

Pour le garde, Alain Louis, un gain contre les Bandits enverrait un signal fort à travers la CEBLLigue canadienne élite de basketball et permettrait également aux Ottaviens de relancer leur saison.

C’est une occasion de faire un statement. On sait qu’on peut les battre. Le dernier match contre eux [défaite de 92 à 77, le 3 juillet] ne s’est pas passé comme on le voulait, mais il y a eu certains points positifs, alors on pense qu’on a une bonne chance.

Après son expérience professionnelle, cet été, avec les BlackJacks, Alain Louis retournera à l'Université Carleton, en septembre prochain. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

On a envie de se reprendre. On a dominé certains aspects du match, mais pas pendant 40 minutes. Maintenant, à la maison, on veut leur rendre la pareille. Une citation de :Charles Dubé-Brais, entraîneur-chef des BlackJacks

Un format éliminatoire avantageux

Parmi les sept équipes de la CEBLLigue canadienne élite de basketball , six vont se qualifier pour le championnat éliminatoire qui aura lieu à Edmonton, en Alberta, du 18 au 22 août. À l’issue de ce court tournoi, une équipe sera couronnée championne de cette troisième saison du circuit.

Selon Charles Dubé-Brais, ce format éliminatoire fait en sorte que l’important n’est pas de s’y présenter avec le meilleur classement possible, mais bien de se pointer le bout du nez en Alberta avec le vent dans les voiles.

Si tu gagnes trois matchs de suite, t’es champion de la ligue. Le début de saison nous empêche de viser d’avoir un bye [au premier tour], mais pas de se dire qu’on sera très bons à ce moment-là et qu’on fera tout pour gagner le championnat , note l’entraîneur-chef.

Il estime que bien des choses pourraient changer le portrait de la ligue, notamment la situation de la COVID-19 et certains joueurs qui pourraient attirer l’attention d’équipes, en vue de la NBA Summer League.

Malgré la fiche d'une victoire en cinq matchs, l'entraîneur-chef Charles Dubé-Brais est loin de paniquer. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Alain Louis abonde dans le même sens que son entraîneur-chef. La jeune recrue qualifie de spéciale la parité dans la CEBLLigue canadienne élite de basketball .