Les 2 mètres de distance toujours de mise dans les restaurants

Les restaurateurs québécois devront patienter encore un peu avant de coller les tables de leur salle à manger pour être en mesure d’accueillir un plus grand nombre de clients. L’abaissement des deux mètres à un mètre de la distance à respecter dans les commerces, qui entrera en vigueur lundi au Québec, ne s’appliquera pas aux restaurants.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a confirmé à Radio-Canada jeudi que certains types de commerces étaient exemptés de ce nouvel assouplissement.

Les règles sanitaires en vigueur depuis le mois de juin 2020 dans l’industrie de la restauration restent donc inchangées, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Nos règles ne changent pas. Il va falloir maintenir le deux mètres, à moins de mettre un séparateur, le fameux plexiglas , précise Martin Vézina, responsable des communications et des affaires publiques à l’Association Restauration Québec (ARQ).

Déception

Le regroupement avoue être déçu des exemptions prévues à la règle du un mètre. L’ ARQAssociation Restauration Québec soutient que les restaurants qui n’ont pas les moyens d’investir dans des séparateurs de plexiglas auraient pu en profiter pour augmenter leur capacité d'accueil.

Je ne vous cacherai pas que nous sommes déçus à ce qu'on ne soit pas inclus. On ne voit pas pourquoi on ne peut pas baisser à un mètre et profiter de cet assouplissement-là qui va être bon pour plusieurs secteurs d'activité, dont dans le commerce de détail , observe Martin Vézina.

L'obligation de respecter une distance de deux mètres entre personnes résidant à des adresses différentes sera également maintenue pour les activités à intensité élevée dans les gymnases ainsi que pour les activités de chant.

Avec les informations de Camille Carpentier