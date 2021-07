Assouplissement des mesures dans les centres de soins de longue durée en C.-B.

Dès le 19 juillet, la Colombie-Britannique assouplira ses restrictions liées à la COVID-19 dans les centres de soins de longue durée, pour permettre aux familles et aux amis de visiter leurs proches plus facilement.

Les visiteurs n’auront bientôt plus besoin de réserver une plage horaire afin de visiter leur famille et la limite de visiteurs sera levée. Les personnes qui sont complètement vaccinées n’auront également plus besoin de porter un masque durant leur visite.

Il n’y a plus aucune éclosion de COVID-19 dans les centres de soins de longue durée. Une citation de :Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

Les rassemblements à l’intérieur pourront inclure les résidents et le personnel de plusieurs pavillons, tandis que les rassemblements extérieurs pourront aussi accueillir la famille et les amis des résidents.

Cela fera, je crois, une grande différence pour permettre un retour à la vie normale après une période très difficile et longue et une limitation des visites dans les centres de soins de longue durée , souligne le ministre de la Santé, Adrian Dix.

Restrictions pour les travailleurs

Aujourd’hui, la grande majorité des résidents et des travailleurs sont maintenant complètement vaccinés , indique la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry.

Les travailleurs des centres de soins de longue durée qui n’ont pas obtenu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19 devront toutefois continuer à porter un masque et à se soumettre à des tests de dépistage rapide sur une base régulière.

La Dre Bonnie Henry assure que la règle d’un seul établissement, qui évite que des travailleurs de la santé soient transférés dans plusieurs centres de soins de longue durée à la fois, demeure en place.

La santé publique permettra cependant le partage des employés au sein de regroupements de centres de soin de santé, pour faciliter la gestion du personnel pendant la période estivale.

Seuls les travailleurs qui ont reçu leur dose de rappel pourront se déplacer dans plus d’un établissement afin d’éviter d'éventuelles contaminations.

40 % de la population complètement vaccinée

Les autorités sanitaires rapportent 59 nouveaux cas de COVID-19 dans la province depuis mercredi, portant le nombre total de cas actifs à 649 dans la province. Le plus grand nombre de cas actifs se trouvent dorénavant dans la région de Vancouver.

Parmi les personnes toujours aux prises avec le virus, 74 sont hospitalisées, dont 19 aux soins intensifs.

Une personne a succombé à la maladie dans les 24 dernières heures, alourdissant le bilan total des décès à 1760 depuis le début de la pandémie.

Alors que la province a administré 5 497 150 doses de vaccin depuis le début de sa campagne de vaccination, 78,4 % de la population âgée de plus de 12 ans a obtenu une première dose de vaccin et 40 % les deux.