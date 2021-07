Un passeport vaccinal bien accueilli dans les circonstances

Le passeport vaccinal sera implanté au Québec à partir du 1er septembre si la situation épidémiologique l'exige. Celui-ci sera offert à ceux qui ont reçu deux doses de vaccin.

Il sera exigé seulement en cas d'éclosion dans une région ou un secteur d'activité et uniquement pour les services non essentiels.

Des propriétaires de gyms du Québec saluent la décision du gouvernement. Gabriel Hardy du conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique souligne que la clientèle n’en sera que mieux protégée.

Le passeport dans un cas d’éclosion dans une région en particulier ça va rendre nos milieux encore plus sécuritaires, ça va juste nous permettre de continuer à offrir à la population l’accès à l’activité physique puis aux entraîneurs et aux kinésiologues, même en période où est-ce qu’il y aurait beaucoup de cas dans une région en particulier.

Même son de cloche chez le réseau Énergie Cardio qui ajoute que la vérification du passeport vaccinal peut se faire très facilement dans ses gyms. Techniquement avec notre système informatique ça peut être quelque chose d'hyper simple. Ils nous le montrent une fois et après c'est fini , souligne la présidente Claire Tremblay.

La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec accueille aussi favorablement la nouvelle mesure puisqu'elle permettra d’éviter un reconfinement général en cas de quatrième vague et ainsi garder leur industrie ouverte.

Le PDGprésident-directeur général Renaud Poulin est soulagé que le passeport ne soit pas exigé dans tous les bars en tout temps.

C’est une gestion de vérifier les passeports et tout ça déjà avec le registre c’est très difficile, avec le passeport en plus, les gens auraient été vraiment découragés.

Pour M. Renaud, la solution est simple pour éviter l’exigence de la preuve vaccinale. On encourage nos clients à se faire vacciner, si tout le monde est vacciné on n'aura pas besoin du passeport.

Bémol chez les restaurateurs

L’Association Restauration Québec est moins enthousiaste à l’idée d’avoir à exiger le passeport vaccinal. On a beaucoup à gérer , souligne le responsable des communications, Martin Vézina.

C'est un outil qui est là, on ne veut pas vraiment s'en servir je vous dirais très franchement. Il ajoute que si le passeport permet de revenir à une certaine normalité ce sera déjà plus acceptable, mais pour l'instant les restaurants doivent encore appliquer plusieurs règles sanitaires.

Nous, on souhaite qu'on allège le plus possible nos mesures sanitaires , dit-il en précisant que malgré les allégements annoncés mercredi, il n’est toujours pas possible de rapprocher les tables à un mètre dans les restaurants.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière