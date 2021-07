70 films québécois débarquent sur plusieurs plateformes en ligne, dont Netflix et Crave

Ces longs métrages ont généré un montant total de 110 millions dollars de recettes

Parmi la liste des titres, se trouvent plusieurs succès critiques et populaires, comme les comédies De Père en Flic 1 et 2 d’Émile Gaudreault, Starbuck de Ken Scott ou encore la trilogie autobiographique de Ricardo Trogi 1981, 1987 et 1991. Du même réalisateur, on retrouve aussi le film Le Mirage.

Les films jeunesse La Guerre des tuques 3D et La Course des tuques seront également offerts. Les cinéphiles de films biographiques pourront voir La Bolduc de François Bouvier et Louis Cyr de Daniel Roby.

Trois films de Xavier Dolan seront aussi mis en ligne, soit Tom à la ferme, Laurence Anyways et Mommy.

Inch'Allah d'Anaïs Barbeau-Lavalette, Café de Flore de Jean-Marc Vallée, Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau et Incendies de Denis Villeneuve font aussi partie de la liste des films qui seront mis en ligne.