Accueil mitigé pour le passeport vaccinal québécois en Outaouais

Dès septembre, certains commerçants de l’Outaouais pourraient être amenés à exiger une preuve vaccinale sous forme de passeport en cas d’éclosion. Plusieurs entretiennent des doutes quant à son impact, d’autant plus que de l’autre côté de la rivière, le gouvernement de l’Ontario n’a pas l’intention d’instaurer ce type de vérification.

Le recours à cette preuve permettra aux citoyens doublement vaccinés d’accéder à des activités et d’obtenir des services non essentiels même en cas d’éclosion comme par exemple, un centre d’entraînement, une salle de spectacle ou encore un restaurant.

Ça va peut-être encourager les gens à aller se faire vacciner et ça va aussi me rassurer lorsque je vais au restaurant que c’est sécuritaire pour moi et ma famille , explique Julie Roth, une résidente de Gatineau.

Mais pour d'autres, cette initiative va un peu trop loin.

Moi, je crois qu’on devrait être libre de faire ce que l’on veut. Avoir deux vaccins pour pouvoir accéder aux cinémas, je trouve ça un peu trop , souligne Alexis Richard.

Commerçants mitigés

L’objectif du gouvernement du Québec est d’éviter un autre confinement en cas de quatrième vague.

C’est réconfortant de savoir qu’il y a une option qui nous est présentée et que, grâce à elle, on va pouvoir rester ouvert , confie Isaac Lauzon, directeur adjoint des opérations au Chelsea Pub, un restaurant très couru par les citoyens d’Ottawa.

Or, une brèche dans ce nouveau système a rapidement été identifiée, jeudi. Dans la province voisine, le gouvernement ontarien n'a pas l’intention d’instaurer ce type de vérification. Sans passeport vaccinal, les Ontariens pourront-ils fréquenter les commerces de l’autre côté de la rive?

Si jamais un Ontarien veut venir dans un restaurant où il y avait une limitation pendant un certain temps parce qu’il y a eu des éclosions, dans le secteur ou dans la région, il faudra qu’il montre une preuve vaccinale. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Même si les Ontariens ne possèdent pas de passeport vaccinal, des preuves de vaccination seront donc admises, spécifie le gouvernement.

Toutefois, cela pourrait faire en sorte que certains entrepreneurs de l’Outaouais deviennent des gendarmes qui doivent trier les citoyens qui ont droit à certains services, alors que d’autres non , avertit Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau.

Je comprends la mécanique, mais ça va être au niveau de l’application qu’on va devoir faire attention , poursuit-il.

Le président de la Chambre de commerce veut à tout prix éviter que les commerçants de l'Outaouais se voient contraints de ne pas accepter de clients faute de preuve vaccinale.

À cela, le ministre Dubé se fait rassurant.

Notre principe, c’est que ce n’est pas un privilège ou un avantage qu’on enlève. On conserve, dans un cas d’éclosion, le privilège d’accéder à ceux qui ont une double vaccination qu’ils viennent de l’Ontario ou qu'ils viennent d’ailleurs.

Les jeunes non-vaccinés de l’Outaouais interpellés

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a profité de l’annonce de l’arrivée du passeport vaccinal, pour interpeller directement les jeunes de l’Outaouais, les invitant à se faire vacciner. Il a souligné du même souffle que le taux de vaccination des 18 à 29 ans de la région était en deçà de la moyenne québécoise.

Allez aux cliniques sans rendez-vous. On vaccine même dans les parcs. C’est super facile. C’est pas long et comme je l’ai déjà dit, c’est mieux qu’une bine , a dit le ministre Dubé.

En date du 7 juillet, 65 % des 18 à 24 ans de l’Outaouais avaient reçu une première dose du vaccin, alors qu’au Québec, le taux est de 70 %. Pour ce qui est des 25-29 ans, le taux de vaccination pour ce groupe d’âge est de 57 % dans la région, alors qu’au Québec, il est de 66 %.

