Une bouffée d'air frais pour les centres-villes de Saguenay

L’argent est versé par Québec dans le but d’insuffler une dose de dynamisme à certaines artères principales où les contrecoups de la pandémie se sont fait sentir.

Avec la fusion de 2002, la capitale régionale a hérité de plusieurs centres-villes : Arvida, Kénogami, Jonquière, La Baie et Chicoutimi. Si chaque secteur possède sa propre corporation, l’organisme de développement économique Promotion Saguenay chapeaute le tout par l'entremise du portail CVS. Diverses initiatives sont d'ailleurs déployées pour mousser les commerces, activités et événements de chaque centre-ville.

Pour le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, il est impératif d'encourager l'achat local, particulièrement à l’ère du commerce électronique. Les deniers de Québec contribueront donc à favoriser l’essor du centre névralgique de chacune des anciennes municipalités et à les rendre plus vivants.

On sait maintenant que quand les gens font le choix, les options sont plus vastes que jamais. Ils ont le choix d'acheter en ligne du confort de la maison ou se déplacer vers un centre-ville ou un centre d'achats. Souvent, le centre-ville est l'option la plus complexe pour ces gens-là. Ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus simple, le plus convivial possible pour qu'ils aient le réflexe de venir ici , commente le directeur.

Les attentes des commerçants

En sondant quelques détaillants de Chicoutimi et de Jonquière, nous avons pu mesurer leurs attentes en lien avec les sommes reçues. Par exemple, la direction de la librairie chicoutimienne Les Bouquinistes aimerait que le secteur de la rue Racine, où le commerce a pignon sur rue, soit enjolivé.

Ce serait de rendre ça beau, accueillant. Il y a eu des efforts de faits avec des fleurs et des trucs pour mettre sur nos devantures pour donner un petit cachet vraiment intéressant. Mais je pense qu'on peut faire mieux que ça encore. De la lumière, des guirlandes, peu importe , a suggéré le libraire Shannon Desbiens.

De l’autre côté de la rue, à la boutique Kitch Up, le directeur plaide en faveur de l’octroi d’aides financières pour la rénovation de façades.

On a un beau centre-ville, on a de belles bâtisses, on a de belles bâtisses anciennes. Moi, ce que j'espère, c'est que les propriétaires qui doivent rénover leur bâtisse aient accès à des subventions , a proposé Jonathan Maltais.

Entre autres propositions émises à Chicoutimi : l’amélioration de la signalisation au haut de la rue principale.

Dans l’arrondissement de Jonquière, un désir de voir des sommes injectées pour promouvoir le secteur se fait sentir. À la microbrasserie Hopera, sur la rue Saint-Dominique, le copropriétaire fait remarquer qu’il se passe des choses intéressantes à Jonquière et qu’il serait tout indiqué d’en faire la promotion.

On a de la culture, on a du social, on a de l'événementiel. Mais on passe toujours un petit peu à la trappe , commente Vladimir Antonoff.

La présence de nombreux bâtiments vacants demeure une préoccupation sur la Saint-Do, autrefois reconnue pour son caractère festif et ses nombreuses boîtes de nuit.

C'est des bâtisses qui doivent être retapées. Évidemment, s'il y a des aides financières, ça peut accélérer le développement, c'est certain , convient Sylvain Gagné, propriétaire d’un salon de perçage et de détatouage qui porte son nom.

Des discussions auront lieu entre les directeurs des trois arrondissements et les élus de Saguenay au sujet de la répartition de l’enveloppe octroyée. Deuxième ville en importance de la région, Alma a pour sa part obtenu 700 000 $ en provenance du même programme.

D'après le reportage de Claude Bouchard