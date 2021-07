NEXUS : Ottawa doit faire pression sur les Américains, selon John Manley

Le programme conjoint canado-américain permet aux voyageurs qui ne représentent pas un risque élevé d’accélérer les formalités lorsqu’ils traversent la frontière.

John Manley a été surpris d’apprendre combien de cartes NEXUS ont été révoquées par les autorités américaines.

Les États-Unis ont annulé plus de 12 000 cartes en un peu plus de cinq ans.

L’Agence des services frontaliers (ASFC) en a retiré un peu moins de 3600 au cours de la même période.

Un article de CBC News faisait également état des raisons qui ont mené au retrait de certaines cartes et des difficultés rencontrées par des Canadiens qui tentaient d’en appeler.

C’est saisissant que le nombre soit aussi élevés , a commenté l’ex-vice-premier ministre, qui détient lui-même une carte NEXUS. Il lui semble que les décisions des autorités sont arbitraires et ne sont pas toujours justifiées.

C’est vraiment très décevant, a-t-il ajouté, et ce n’est certainement pas ce que Tom Ridge [l’ancien secrétaire à la Sécurité intérieure] et moi avions en tête lors de la création du programme.

Il souligne que tant le Canada que les États-Unis respectent les principes d’application des lois et règlements de façon non arbitraire et en accordant un droit d’appel. Je crois qu’Ottawa doit exercer des pressions; c’est la seule façon d’amener les États-Unis à changer leurs façons de faire à ce sujet.

Le bureau du ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, n’a pas voulu faire de commentaires et a redirigé les questions vers l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

L’Agence a répondu à CBC qu’elle n’avait aucun pouvoir sur le service américain des douanes et de la protection des frontières ( CBPU.S. Customs and Border Protection ) et aucun droit de regard sur ses décisions au sujet des détenteurs de la carte NEXUS.

Elle n’a pas voulu spéculer sur les raisons pour lesquelles les États-Unis annulent beaucoup plus de cartes que le Canada.

Chaque agence fonctionne conformément à ses lois nationales et a ses propres critères d'évaluation, ainsi qu'un accès à différentes bases de données pour déterminer si un participant est toujours admissible au programme , a déclaré la porte-parole de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada , Jacqueline Callin.

Mme Callin a par ailleurs souligné que moins de 1 % des cartes NEXUS ont été annulées au cours des cinq dernières années.

D’après les informations d’Elizabeth Thompson de CBC