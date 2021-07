Kitcisakik voit grand pour sa presqu’île, désignée lieu historique

Les membres de la communauté de Kitcisakik vivent en bordure du barrage Dozois depuis des décennies. Cependant, leur village d'été, érigé sur la rive du Grand lac Victoria, demeure ancré au plus profond de leur existence, selon l'ancien chef, Jimmy Papatie.

Jimmy Papatie. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Les aînés ont toujours voulu qu'on maintienne un contact avec ce village-là parce que c'est notre héritage historique, culturel et spirituel , explique-t-il.

Plusieurs familles de la communauté viennent toujours y passer du temps pendant l'été. Pour d'autres, cependant, il est plus difficile d'oublier la violence et les abus qui s'y sont déroulés.

Nos gens vont toujours s’y identifier, croit Jimmy Papatie. Il y a ici notre histoire avec l’Église, les premiers contacts et la dépossession culturelle, mais aussi de la violence et des abus. Il y a eu un cycle où personne ne venait ici. Ça rappelait trop de souvenirs douloureux. Plus on chemine dans notre guérison communautaire, plus on sent que les gens ont besoin de reconnecter avec cet endroit.

Le village d'été de Kitcisakik. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le site, qui a accueilli des missionnaires sulpiciens et oblats dès la fin du 18e siècle, puis un poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson, abrite toujours une quarantaine de petites maisons en bois ronds, mais aussi la plus vieille église de la région, construite en 1863.

L'intérieur de l'église catholique de la Mission Sainte-Clotilde-du-Grand-Lac, située sur la presqu'île du Grand-Lac Victoria. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Jimmy Papatie et la communauté de Kitcisakik entendent proposer plusieurs projets à saveurs touristique, pédagogique et culturelle pour en faciliter l'accès.