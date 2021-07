Des jardins créés en Matanie pour augmenter l'autonomie alimentaire

Les jardins seront situés à Sainte-Félicité, à Grosses-Roches et à Saint-Jean-de-Cherbourg tandis que la transformation se fera à Saint-Adelme.

C'est rassembleur. On se visite les uns les autres. Ça nous unit, au fond. Une citation de :Victorienne Gagné, présidente du comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg

Le projet, évalué à 230 000 dollars, permettra la création de deux emplois. Ce projet est financé par le gouvernement du Québec via le Programme Québec ami des aînés (QADA). L'initiative est aussi soutenue par le gouvernement fédéral, COSMOSS Bas-Saint-Laurent, M361 et la Caisse Desjardins de La Matanie.

Victorienne Gagné souligne que les produits seront d'abord disponibles pour les familles à faible revenu et pour les aînés. Après leur distribution chez ces clientèles, les légumes restants pourront être vendus.

Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse en vivre. Donc, on est obligés [et] on n'aura pas le choix de vendre et de fabriquer les choses pour être capables que ça rapporte des sous aussi , soutient Victorienne Gagné.

Un volet éducatif est aussi prévu au pour aider ceux qui le désirent à développer leurs compétences en jardinage et en agriculture.

Ce projet est organisé par le comité Collectivité 733 qui se nomme ainsi en raison de la composition des numéros de téléphone des résidents des quatre localités.

D'après les informations de Jean-François Deschênes