La pouliche Opal naît à Terre-Neuve sous une lueur d’espoir

Le poney de Terre-Neuve est protégé par une loi, la Heritage Animals Act, à Terre-Neuve-et-Labrador. Mais cette race demeure pourtant en déclin.

Un demi-siècle plus tôt, 12 000 poneys labouraient les champs et tiraient des filets de pêche. Les changements découlant de la révolution industrielle ont toutefois mené les pouliches à leur perte.

La responsable du registre de la Société des poneys de Terre-Neuve, Kelly Power-Kean, estime qu’aujourd’hui, il en reste de 400 à 500 dans le monde.

Il y en a peut-être un ou deux qui sont cachés, ou qui n'ont pas été annoncés, mais je suis assez confiante qu'Opal est l'un des très rares. Et s'il y a un autre couple, ce n'est certainement pas encore suffisant. Une citation de :Kelly Power-Kean, responsable du registre de la Société des poneys de Terre-Neuve

Pour elle, chaque poney compte.

Lorsqu'Opal sera assez âgée, un échantillon de poils sera envoyé pour un test d' ADNacide désoxyribonucléique , afin de confirmer qu'Opal est bel et bien un poney de la région.

La mère d’Opal, Princesse Tammie, et son père, Esprit de Hunier, sont tous deux des poneys de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada

Selon Kelly Power Kean, de nombreux poneys de Terre-Neuve sont ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Le lieu historique de cette espèce demeure toutefois un point d'ancrage important.

Tout poney de Terre-Neuve né n'importe où est très important, mais certainement très important à Terre-Neuve, car il s'agit d'une race de poney qui a évolué à cet endroit au cours des siècles , a déclaré Mme Power-Kean.

Une lueur d’espoir

Kelly Power-Kean mentionne qu’en 2020, 16 poulains terre-neuviens sont nés dans le monde. Cette année, étant donné les restrictions de santé publique, ce chiffre est inférieur à 10. La COVID-19 limite les rassemblements des éleveurs, et donc, et la possibilité de réunir les juments et les étalons.

Malgré la pandémie, la responsable du registre de la Société des poneys de Terre-Neuve entrevoit un avenir optimiste. Nous avons bon espoir que 2022 sera une année très abondante pour les bébés , a-t-elle déclaré.

Par ses recherches, elle a démontré que jusqu’à présent, de nombreux propriétaires de poneys rattrapent le temps perdu. Plusieurs d’entre eux consacrent actuellement des efforts à la reproduction de leurs poulains.