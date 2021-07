L'Estrie pourrait changer de nom

Des MRC le demandaient depuis longtemps. C'est maintenant chose faite. Brome-Missisquoi et la Haute-Yamaska font désormais parties de l'Estrie.

C'est la ministre des Affaires municipales du Québec, Andrée Laforest, en compagnie du ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, qui en ont fait l'annonce jeudi après-midi.

Auparavant, ces MRC étaient localisées en Montérégie. Dans certains cas, elles étaient desservies par des directions régionales ou des centres de services gouvernementaux situés en Estrie.

Les ministres François Bonnardel et Andrée Laforest ont annoncé un changement de région pour deux MRC. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Cette révision administrative vise à répondre à une demande des élus qui soutenaient que le travail de concertation et de développement était plus complexe en travaillant avec deux régions. Voilà maintenant près de trois ans que le conseil de la MRC a adopté sa première résolution demandant que La Haute-Yamaska soit transférée en Estrie. [...]. Plus que tout, nous sommes heureux pour nos citoyens qui cesseront de subir les contrecoups de la situation ambiguë dans laquelle nous nous trouvions , a indiqué le préfet de la MRC de la Haute-Yamaska, Paul Sarrazin.

Un comité de transition a été formé.

Changement de nom?

La Table des MRC de l'Estrie a également demandé au gouvernement de changer le nom d'Estrie pour Cantons-de-l'Est.

Une consultation publique sera donc lancée au cours des prochains mois afin de sonder la population.