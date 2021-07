L’ancien pensionnat pour Autochtones de Shingwauk désigné comme lieu historique

Le bâtiment qui abrite maintenant une partie de l'Université Algoma a été désigné lieu historique par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, 51 ans après la fermeture de l'ancien pensionnat pour Autochtones qui s'y trouvait.

La demande de désignation a été présentée à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada par le Shingwauk Residential Schools Centre ( SRSCShingwauk Residential Schools Centre ), qui a rendu sa décision jeudi.

Un rapport pour déterminer les valeurs historiques de cet ancien pensionnat à l'intention de la commission a été élaboré par le SRSCShingwauk Residential Schools Centre , en collaboration avec la Children of Shingwauk Alumni Association et Parcs Canada.

Le rapport se penchait notamment sur les expériences des élèves et sur l’histoire du pensionnat.

Le pensionnat de Shingwauk fait partie du système de pensionnats indiens [...] qui dans un effort concerté et délibéré [visait] à assimiler les enfants autochtones, les convertir au christianisme et les isoler de leurs familles, de leur culture, de leur langue et de leurs traditions. Source : Parcs Canada

Construit en 1875 par l'Église anglicane, le pensionnat a accueilli plus de 1000 enfants des Premières Nations provenant de l’Ontario, du Québec, des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest.

Le bâtiment est l’un des derniers édifices encore debout au pays utilisé comme pensionnat pour Autochtones.

Jay Jones, le Président de la Children of Shingwaulk Alumni Association estime que la nouvelle des enfants de Kamloops et Cowessess, nous ayant été révélée, représente un rappel du travail important que nous devons faire ici sur le site Shinkwauk avec nos survivants et nos partenaires du lieu souligne-t-il.

Depuis la fermeture du pensionnat de Sault Sainte Marie en 1970, le site est utilisé à des fins de réappropriation culturelle et d’éducation.

Le Shingwauk Kinoomaage Gamig est l'un des neuf instituts autochtones de l'Ontario qui dispensent de l'enseignement postsecondaire (archives). Photo : Twitter / @rossromanossm

Les désignations historiques nationales sont obtenues à la suite de demandes dans le cadre du Programme national de commémoration historique.

Elles commémorent tous les aspects de l'histoire du Canada, qu'ils soient positifs ou négatifs.

La découverte de tombes anonymes [...] nous a récemment rappelé douloureusement que le système des pensionnats indiens révèle une période tragique et honteuse de l'histoire du Canada qui continue aujourd'hui à avoir de profondes répercussions. Une citation de :Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le cimetière Shingwaulk compte 109 sépultures, dont 72 étudiants décédés entre 1875 et 1956.