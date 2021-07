Un centre culturel et un centre de santé demandés pour les victimes du pensionnat

Le chef de Uashat mak mani-utenam, Mike Mckenzie, affirme avoir envoyé une lettre jeudi matin aux premiers ministres du Québec et du Canada pour les informer des besoins en infrastructure de sa communauté. Il souhaite pouvoir fournir des services et un climat propice à la guérison pour les victimes des pensionnats autochtones.

Un nouveau centre de santé et un centre culturel sont demandés par le chef Mckenzie.

Le centre de santé de Mani-utenam est présentement situé dans l’ancienne école de jour du pensionnat Notre-Dame de Sept-Îles, juste en face du bâtiment principal qui a été démoli en 1972. Il y a du monde qui y ont vécu des sévices, donc ils ne veulent plus aller voir une infirmière et un médecin , explique le chef.

On devrait avoir un centre culturel pour pallier la perte culturelle des victimes du pensionnat , ajoute-t-il.

Ces projets d’infrastructure dans la communauté surviennent alors que des démarches ont été amorcées cette semaine avec l'agent de liaison du fédéral et du provincial pour lancer des fouilles sur les sites de l’ancien pensionnat de Mani-utenam ainsi qu’une enquête pour retrouver les enfants innus disparus après avoir visité un établissement de santé ou scolaire.

De passage sur la Côte-Nord jeudi, le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a visité le site de l’ancien pensionnat de Mani-utenam.

Le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière (photo) et le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, se sont rendus à Mani-utenam jeudi. Photo : Radio-Canada

Le ministre Lafrenière a dit comprendre la demande d’un nouveau centre de santé et a ajouté que le chef Mckenzie lui en a fait part dès leur première rencontre.

On est là pour les soutenir. Quelle démarche on devra faire, physiquement? Vous savez, dans l’Ouest canadien, à certains endroits, ça a pris entre 10 et 20 ans avant de faire des recherches physiques. Avant ça, ce qu’ils ont fait, c’est des recherches documentaires et avec la parole des sages , a ajouté le ministre Lafrenière.

Avec des informations de Djavan Habel-Thurton