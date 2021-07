Un chat en 3D sur un écran publicitaire géant fait tourner les têtes au Japon

À l’aube des Jeux olympiques, et avec le nombre de cas de COVID-19 qui grimpe à nouveau, l’ambiance n’est pas à la détente à Tokyo, au Japon. Néanmoins, un gigantesque chat sur un panneau publicitaire surdimensionné installé dans la capitale change les idées de la population.

L’un des plus grands écrans publicitaires de Tokyo montre l’animation d’un chat hyper réaliste qui se lève, se couche et miaule aux piétons et piétonnes près d’une gare du quartier de Shinjuku.

L’écran à diode électroluminescente (DEL) 4K incurvé de 149 mètres carrés (1600 pieds carrés) offre l’illusion que le félin se trouve réellement dans une boîte blanche incrustée dans un bâtiment.

Les activités de l’animal animé – qui n’a pas de nom officiel, mais qui est surnommé le chat de Shinjuku – peuvent être regardées en direct sur la chaîne YouTube de Cross Space  (Nouvelle fenêtre) , l’une des deux entreprises derrière l’écran. La firme fait toutefois savoir que l’effet en trois dimensions est moins impressionnant sur le web.

L’affichage du chat, qui est dans sa phase test depuis un mois, n’est pas une publicité pour un produit ou une entreprise, mais bien une initiative destinée au bien-être des personnes qui circulent dans ce quartier de la capitale.

Nous voulions faire revivre la ville de Shinjuku et la rendre plus lumineuse , a indiqué au New York Times Takayuki Ohkawa, un porte-parole d'Unika, l'autre firme qui signe l’animation.

Le panneau surdimensionné sera officiellement lancé le 12 juillet, juste à temps pour les Jeux olympiques qui s’amorcent le 23 juillet. Selon le porte-parole d’Unika, de nouveaux visuels du chat pourraient s’ajouter.

L’affichage en 3D, une tendance

Les panneaux publicitaires qui montrent des images réalistes en 3D apparaissent un peu partout en Asie depuis quelques années. Le dernier exemple en date remonte au mois de mai : il s'agissait d'un écran présentant une vague géante qui déferlait sur un immeuble du quartier Gangnam à Séoul, en Corée du Sud.

En Chine, un vaisseau spatial qui semblait sortir d’un bâtiment a diverti la population de la ville de Chengdu en octobre 2020.