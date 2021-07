Comparution de l'Ontarien accusé d'avoir envoyé des menaces à des députés

Un Ontarien accusé d'avoir envoyé des lettres suspectes et menaçantes à des députés a brièvement comparu jeudi après-midi devant le palais de justice de St. Catharines, dans la région du Niagara. Joseph Knipfel fait face à 23 chefs d'accusation pour incitation à craindre des activités terroristes et pour profération de menaces.

Joseph Knipfel est apparu durant sept minutes en chemise bleue à l'écran d'une plateforme numérique. D'entrée de jeu, l'homme chauve de 63 ans a fait savoir qu'il avait des problèmes d'apprentissage qui l'empêchent de bien communiquer.

Le résidant de la région du Niagara a d'ailleurs avoué qu'il ne comprenait pas le juge de paix lorsque ce dernier lui a adressé la parole.

Le juge de paix lui a répondu qu'il semblait pourtant bien comprendre ce qu'on lui disait. Joseph Knipfel lui a alors répondu qu'une personne daltonienne confond les couleurs sans que cela signifie qu'elle soit aveugle.

La Couronne provinciale a expliqué à la cour qu'elle n'a pas encore reçu de la GRC toutes les informations au sujet du dossier de l'accusé.

Arrestation et accusations

Joseph Knipfel a été appréhendé par la GRC le 6 mai, mais le public n'en a été informé que le 25 juin.

Knipfel fait face à 23 accusations au total pour avoir envoyé des lettres à une vingtaine de députés provinciaux et fédéraux, dont une au chef du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole.

Des lettres auraient aussi été envoyées par la poste à des représentants de gouvernements étrangers en poste dans la capitale nationale.

La découverte, le 29 avril, d'une lettre suspecte avait causé un imposant déploiement de policiers et de pompiers au centre-ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Omar Dabaghi-Pacheco

La GRC allègue notamment qu'un fonctionnaire à Ottawa a ouvert le 29 avril une enveloppe, qui contenait une lettre avertissant le destinataire qu'il venait d'attraper l'anthrax en la décachetant.

Il s'avère que la lettre ne contenait aucune substance dangereuse et qu'il s'agissait d'un canular. Au Canada, les accusations de terrorisme qui s'avèrent être une supercherie relèvent des provinces et non plus du gouvernement fédéral.

Joseph Knipfel devra à nouveau comparaître le 20 août à la demande de la procureure provinciale, qui pense qu'un mois devrait suffire pour obtenir tout le dossier du sexagénaire. La Couronne a avoué qu'elle ne connaissait pas bien le dossier.

L'individu n'a toujours pas d'avocat, si bien que le juge de paix lui a proposé de rencontrer en privé et à huis clos un avocat de la défense commis d'office avant d'ajourner l'audience.