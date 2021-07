Vente de musique : la pandémie provoque la pire chute en 10 ans

En 2020, les ventes d’enregistrements audio – CD, albums numériques, disques vinyle et pistes numériques – ont dégringolé de 36 % en un an au Québec, contre une baisse de 26 % pour la période allant de 2018 à 2019. Toutefois, l’écoute de la musique en continu a progressé de 16 % entre 2019 et 2020. Et c’est L'Amérique pleure, des Cowboys Fringants, qui a été le morceau québécois le plus écouté en ligne.