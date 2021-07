Pandémie oblige, la cérémonie de passation du commandement s'est déroulée en toute intimité, sans toutefois être dépourvue d'émotion.

J'ai une connexion personnelle avec chacun de vous, après quatre mutations au Saguenay. Je voulais vous reconnaître et vous remercier , a lancé le commandant sortant, le colonel Luc Girouard.

Il a voulu signifier tout le sacrifice des militaires de cet escadron expéditionnaire, qui sont souvent avisés à quelques heures d'avis d'un départ à l'étranger dans le but de préparer le terrain pour les pilotes d'avions et leurs équipes. Des bye-bye rapides à de jeunes enfants et à des familles, un stress qu'on fait vivre à des gens , a-t-il poursuivi.

Lors de son mandat de deux ans, ses soldats ont été déployés en Roumanie, en Afrique, dans les Caraïbes et ici même au pays en raison de la COVID-19. La 2e Escadre compte 250 militaires à Bagotville, 130 à Trenton, en Ontario, et à Cold Lake en Alberta. Il est question d'y ajouter 180 militaires de plus au Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique, en plus d'un poste de commandement à Kingston, en Ontario, tout cela pour aider l'armée de terre. Quand ils ont besoin du soutien aérien, pour frapper des cibles, frapper des positions ennemies. Ce sont des gens de l'aviation qui comprennent le contrôle de l'espace aérien , a ensuite expliqué le commandant sortant.

L'expansion de l'escadron expéditionnaire devrait aussi permettre la création d'un escadron d'ingénieurs. Ce sont des ingénieurs spécialisés dans les opérations aériennes. Alors, ils sont là pour bâtir des infrastructures, des mini-hangars qui sont déployables rapidement , a-t-il ajouté.

Un contexte de tensions avec la Russie

De son côté, le nouveau commandant, le colonel Potvin, croit être la bonne personne pour motiver ses troupes. Je suis convaincu que si j'arrive à tous vous faire briller, cette escadre en sortira grande gagnante , a-t-il lancé.

C'est dans un contexte de tensions avec la Russie que ce nouveau plan de déploiement a été élaboré par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, le NORAD. C'est pour ça que les Forces canadiennes existent, c'est pour défendre en premier le pays. C'est de voir où est-ce qu'on pourrait opérer dans l'Arctique, où est-ce qu'on pourrait déployer la force aérienne là-bas dans un climat presque austère , a précisé le colonel Potvin.

Un chantier de 65 M$

À Bagotville, le nouveau commandant surveillera aussi le chantier d'un nouveau bâtiment de 65 millions de dollars attendu depuis dix ans par l'Escadre expéditionnaire.

Tous mes effectifs sont éparpillés un petit peu sur la base parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure capable de nous accueillir dans un même édifice , a justifié le commandant.

Un hangar où il y a de l'entreposage d'équipement, il y a des bureaux, il y a des salles de classe. Ça va vraiment changer la donne , a enchaîné son prédécesseur.

Il devrait toutefois y avoir encore au moins un ou deux autres commandants à la tête de la 2e Escadre avant que le projet ne soit complété, le chantier devant durer encore quatre à cinq ans.

Recrutement difficile

Le nouveau commandant Potvin indique d'autre part qu'il risque d'être difficile de combler les besoins de main-d'oeuvre de son unité. Il constate que dans l'ensemble des Forces armées canadiennes, le recrutement n'arrive pas à atteindre les objectifs requis, ce qui laisse à penser qu'il y aura des difficultés à combler tous les besoins d'ici quelques années.