Des courts métrages de Denis Villeneuve et de Pierre Falardeau dans un festival allemand

Ayant lui-même réalisé trois courts métrages qui ont fait le tour des festivals à travers le monde (Sainte-Cécile, Mutants et Je finirai en prison), Alexandre Dostie a choisi des œuvres récentes et du passé, un programme baptisé Toute est dans toute.

Plus que tout, ces histoires sont liées au Québec. Tourné vers l'intérieur, tourné vers l'extérieur, le Québec est un peuple de conteurs de classe mondiale, car de plus en plus de gens du monde viennent ici pour partager leurs histoires , a souligné l’artiste, dans un message qui se trouve sur le site Internet du festival.

Seront présentés les courts métrages Françoise Durocher, waitress (1972) d’André Brassard, Le temps des bouffons (1993) de Pierre Falardeau, Hydro-Lévesque (2008) de Matthew Rankin, Rated R for Nudity (2011) de Denis Villeneuve, Gods, Weeds and Revolution (2012) de Meryam Joobeur et The Fourfold d’Alisi Telengut (2020).