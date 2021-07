Ottawa prêt à aider la Colombie-Britannique pour combattre les feux

On est là pour aider, mais je peux souligner que la province de la Colombie-Britannique a énormément d’expertise dans la lutte aux feux de forêt , a dit le premier ministre du Canada.

Le gouvernement fédéral est là pour ajouter des effectifs s’il y en a besoin, quand il y en a besoin, mais je peux vous assurer que la province est en train de gérer ça sans avoir besoin de plus de notre aide pour l’instant. On est là si jamais il y en a besoin de plus. Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Plus tôt en matinée, Justin Trudeau a convoqué une réunion du Groupe d’intervention en cas d’incident, afin de discuter des feux de forêt dans la province et des effets des conditions météorologiques extrêmes dans l’Ouest canadien.

Il doit aussi rencontrer le maire de Lytton, Jan Polderman, la chef de la Première Nation de Lytton, Janet Webster, et le président du Conseil tribal de la nation Nlaka'pamux, le chef Matt Pasco, plus tard dans la journée.

Toujours pas d’état d’urgence

Pressé par l’opposition officielle de déclarer l’état d’urgence, le premier ministre John Horgan a de nouveau réitéré que ce n’était pas nécessaire.

L’état d’urgence ne donnerait rien, a souligné John Horgan. Nous avons toutes les ressources dont nous avons besoin, (...) nous n’avons pas besoin d’un état d’urgence provincial.

Particulièrement d’intérêt est la situation à Lytton, ou la majorité du village a été détruite lors d’un incendie mercredi dernier. Encore une fois, le premier ministre a déclaré son intention de rebâtir une communauté résiliente sur le plan des changements climatiques.

C'est l'endroit le plus chaud au Canada année après année. La vague de chaleur à Lytton était sans précédent, mais avec les changements climatiques, ce n’était pas un incident isolé. Nous allons voir ce type d’événements survenir de plus en plus. Une citation de :John Horgan, premier ministre de Colombie-Britannique

Les résidents évacués pourront visiter la zone sinistrée par autobus, vendredi, mais ne pourront pas quitter l’autocar. Le site est toujours considéré comme dangereux.

La menace des feux se poursuit

À l’heure actuelle, la Colombie-Britannique compte 206 feux actifs, dont 14 qui sont jugés majeurs. Plusieurs de ces feux menacent des communautés isolées, principalement autochtones.

Un total de 12 ordres d’évacuation ainsi que 17 alertes d’évacuation - incitant les résidents à se préparer à évacuer - sont en place. De nouvelles communautés sont sur un pied d'alerte.

Au sud de Kamloops, une alerte d'évacuation touche près de 100 propriétés en raison d'un feu non maîtrisé près du Lac Napier. La pluie a permis de rétrograder ce qui était au départ un ordre d'évacuation en alerte, mercredi soir. L'incendie déclaré dans le secteur fait pour l'instant une superficie d'environ 25 hectares.

La pluie est aussi venue aider les pompiers mercredi, dans leur lutte contre le plus grand brasier qui brûle en ce moment en Colombie-Britannique. Le feu de Sparks Lake, près de Kamloops, s'étend sur environ 40 000 hectares. Des ordres d'évacuation sont toujours en vigueur pour 170 propriétés et des alertes d'évacuation touchent plus de 700 propriétés.

Dans le nord de la province, à l'est de Terrace, un feu d’environ 250 hectares qui brûle dans le secteur de Bulkley Lake force aussi l'évacuation de résidents. Une quinzaine de pompiers sont sur place.