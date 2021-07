Un producteur de fraises déplore « la pire saison en 20 ans au Manitoba »

Ça fait 20 ans qu’on fait pousser des fraises et c’est de loin la pire année. Une sécheresse dès le début de la saison, c’est du jamais vu , déclare Murray Boonstra de la Ferme Boonstra, située à Stonewall à une trentaine de kilomètres de Winnipeg.

M. Boonstra indique que les effets de la chaleur sont néfastes pour la croissance des fraises. Elle les a prématurément fait mûrir et elles ne peuvent plus grossir. Il estime que les fraises dans ses champs ont la grosseur d’un pouce.

Les dernières années, n’ont également pas été de tout repos pour les producteurs de petits fruits comme le rappelle, Angie Cormier, propriétaire avec son conjoint Darren de la ferme Cormier’s Berry Patch de La Salle à environ 30 kilomètres au sud de Winnipeg.

C’est une année difficile, mais dans les dernières années aussi on a eu du temps sec. On est chanceux de pouvoir irriguer avec la rivière La Salle, mais ce n’est jamais comme de la pluie , explique Mme Cormier.

M. Boonstra précise que les conditions de pousse optimale pour les fraises seraient d’avoir des précipitations d’environ 25 mm de pluie par semaine et des températures de 25 °C le jour et entre 10 °C et 12 °C la nuit pendant l’été.

Un gel tardif

Un gel tardif au mois de mai est venu compromettre la croissance de ces fruits rouges sucrés et ça peut se traduire en perte.

Autant M. Boonstra, à Stonewall, que les Comier, à La Salle, affirment que ce retour au point de congélation a touché la moitié de leurs champs. La Ferme Boonstra compte 12 hectares tandis que Cormier’s Berry Patch s’étend sur 4 hectares.

Malgré cette perte, il y a un certain espoir chez les Cormier.

On a certaines nouvelles pousses, mais pas aussi vigoureuses que si elles n’avaient pas été touchées par le gel. Une citation de :Angie Cormier, copropriétaire de la ferme Cormier's Berry Patch

Angie Cormier (gauche) et Darren Cormier ( droite) sont propriétaires de Cormier's Berry Patch et producteurs de fraises à La Salle au Manitoba. Photo : Google Meet / Capture d'écran

Certaines vont avoir des fruits, donc ça pourrait permettre d’allonger la saison , précise son conjoint Darren.

Une saison de fraise dure environ trois semaines. M. Boonstra croit que la saison sera de courte durée alors que M. Cormier, lui, croit que la saison tiendra au moins dans le délai prévu.

Moins de clients à l’autocueillette

Cette année, les cueilleurs de fraise doivent faire preuve de plus de résilience dans leur cueillette de fraise, alors que les fraises se font rares dans les plants.

Dans les années passées, quelqu’un pouvait remplir son panier sur une distance de moins d’un mètre. Maintenant, pour un plant de 122 mètres, seulement deux paniers peuvent être remplis , illustre Murray Boonstra.

Résultat, moins de clients peuvent être accueillis pour l’autocueillette.

À la ferme Cormier’s Berry Patch, on limite le nombre de paniers pour permettre à plus de gens possibles de profiter de ce plaisir d’été. Darren Cormier explique qu’en temps normal, l’endroit peut accueillir entre 500 et 1000 personnes par jour. Maintenant, seulement 200 personnes par jour sont admises, en raison de la capacité de récoltes, mais aussi des mesures de restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

Qu’à cela ne tienne, ces producteurs de fraises sont heureux de voir le sourire de leur clientèle et d’être tout de même en mesure de leur offrir une belle expérience.

Ils sont super compréhensifs. Avec les restrictions sanitaires et l’année que l’on a connue, les gens sont tellement heureux d’être dehors, même s’ils ont seulement un ou deux paniers de fruits […] Ils disent ''c’est tellement la chose la plus normale que j’ai faite dans la dernière année'' , lance Darren Cormier.

M. Boonstra de son côté est heureux de voir que les enfants profitent de son site pour flatter ses animaux.

Ce dernier, qui produit aussi des framboises, espère qu’il pourra se rabattre sur ses fruits pour atténuer le déficit causé par une saison des fraises remplie de défis.