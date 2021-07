Le fédéral offre 1,5 M$ au Centre de développement bioalimentaire, à La Pocatière

Le gouvernement du Canada offre une aide financière non remboursable qui totalise 1,5 million de dollars au Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ), situé à La Pocatière.

Un million de dollars s'ajoutent à la contribution fédérale de près de deux millions annoncée en 2017 pour financer un projet d'agrandissement qui permettra au centre d'élargir son offre de service aux entreprises du secteur des alcools fermentés.

Près de 150 000 dollars est consenti au projet de développement et de commercialisation de produits de consommation à base d'insectes. Ce projet doit permettre de créer deux emplois et d'installer des équipements de laboratoire.

La maquette du projet d'agrandissement du CDBQ de La Pocatière (archives) Photo : Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ).

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthilier, affirme que le fait de transformer des insectes contribue à l'économie circulaire.

C'était la première fois que j'avais l'occasion de voir l'utilisation qu'on peut faire des insectes. En plus, ça se passe dans la région. Quand on parle d'économie circulaire et de valorisation aussi des produits qu'on a, de ne rien perdre , a poursuivi la ministre.

La directrice du département d'entotechnologie au CDBQCentre de développement bioalimentaire du Québec , Jennifer Larouche, abonde dans le même sens.

Elle affirme que la transformation d'insectes pour la création de produits non alimentaires doit être étudiée plus en profondeur, car ses possibilités sont infinies.

Jennifer Larouche cite notamment en exemple l'huile qui peut être extraite des insectes pour en faire un carburant.

Par ailleurs, plus de 350 000 dollars du montant annoncé jeudi sont alloués au Centre afin de couvrir certains des frais supplémentaires qu'il a eu à assumer pour gérer les conséquences de la pandémie sur ses activités.

D'après les informations de Shanelle Guérin