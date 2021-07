Par manque d'infirmières, l’hôpital de Perth-Andover réduit ses heures d’ouverture cet été

Le Réseau de santé Horizon a expliqué sa décision par un manque de personnel infirmier. L’hôpital du nord-ouest de la province fait face à de graves problèmes en matière de dotation en personnel infirmier et de recrutement depuis plus d'un an, malgré les efforts considérables déployés afin de pourvoir les postes vacants , peut-on lire dans un communiqué du réseau.

Plusieurs autres hôpitaux de la province ont modifié leurs services temporairement cette année en raison du manque de personnel. Entre autres, les ambulances qui devaient se rendre au Centre-hospitalier-universitaire Dr-George-L.-Dumont de Moncton ont été déroutées pendant une fin de semaine au printemps.

La mesure entre en vigueur le 9 juillet et ne sera pas modifiée avant septembre. En dehors des heures d’ouverture, les ambulances seront déroutées et les patients devront se rendre à un autre hôpital. On conseille de contacter Télé-Soins au 811 pour les problèmes non urgents.