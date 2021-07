Une appli pour les doses de dernière minute dans la Capitale-Nationale

Disponible sur téléphones intelligents Apple  (Nouvelle fenêtre) et Android  (Nouvelle fenêtre) , NotifVAX a été développée par l'entreprise RESEAU-BLE de Rosemère en collaboration avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Depuis la mi-juin, ce dernier l’utilise principalement afin d’écouler les doses restantes dans les fioles ouvertes en fin de journée en envoyant des notifications aux 4 774 appareils ayant téléchargé l'application. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale souhaite quant à lui en faire une utilisation plus large.

Après avoir installé l’application, l’utilisateur doit remplir un court questionnaire où il indique son âge, s’il souhaite recevoir une première ou une deuxième dose de vaccin, ainsi que le(s) fabricant(s) de la dose souhaitée. Il doit par la suite choisir le(s) centre(s) de vaccination où il est en mesure de se rendre en 15 minutes ou moins.

La directrice de la vaccination au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale Patricia McKinnon insiste sur le fait que ces informations sont les seules recueillies par l'application. NotifVAX n'utilise pas la géolocalisation, ni le numéro d'assurance maladie ou le numéro de téléphone.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   L'utilisateur de l'appli NotifVAX doit remplir un court questionnaire pour faire part de ses intérêts. Photo : Radio-Canada

À compter de la semaine prochaine, deux types de notifications seront envoyées par le biais de NotifVAX. Les premières, plus générales, le seront en fonction des annulations de rendez-vous et de la baisse d’achalandage dans les cliniques de vaccination de la Capitale-Nationale. Les secondes, en fin de journée, permettront d’écouler les dernières doses restantes dans les fioles ouvertes.

On ne pouvait pas lancer un appel à tous pour venir chercher dix doses de vaccin. [...] On trouvait que c'était important de démocratiser cet accès-là aux doses de dernière minute. Une citation de :Patricia McKinnon, directrice de la vaccination au CIUSSS de la Capitale-Nationale

L’utilisateur aura de 2 à 5 minutes pour accepter un rendez-vous proposé, après quoi il devra se rendre au site de vaccination choisi dans les 30 minutes.