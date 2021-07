Une fillette de 3 ans assassinée à Winnipeg

Une fillette de 3 ans a été tuée à l’arme blanche mercredi, a annoncé le Service de police de Winnipeg. Son père a été arrêté et est accusé de meurtre au premier degré.

Je ne peux pas imaginer le deuil et la douleur de la famille , a déclaré le porte-parole de la police, Jay Murray, jeudi en conférence de presse. C’est absolument horrible .

Il a expliqué que les policiers ont reçu un appel au 911 à 9 h 28, à propos d'un kidnapping lié à une famille .

Nous croyons que le père, séparé d’une fille de 3 ans, l’a kidnappée de sa mère en menaçant cette dernière avec un couteau , a-t-il dit.

Les policiers ont arrêté le suspect à 9 h 43 à l’intersection de la rue Kind Edward et de l’avenue Jefferson. Dans la voiture, les agents ont trouvé la fillette qui souffrait de blessures à l'arme blanche et ont immédiatement commencé à prodiguer des soins d’urgence , a indiqué Jay Murray.

La victime a été transportée à l’hôpital en état critique, où elle est morte de ses blessures.

Le suspect s'était séparé de la mère

Le suspect, un homme de 28 ans de Winnipeg, est accusé de meurtre au premier degré. Il s'est séparé de la mère de la victime peu de temps après la naissance de leur fille, selon la police, et il n’avait pas eu de contact avec la mère ou sa fille depuis plusieurs mois.

Jay Murray a tenu à souligner que le suspect et sa victime ont été localisés très rapidement. C’était une priorité et nos agents ont réagi immédiatement , a-t-il assuré.

Nous avons des raisons de croire que l’enfant a été blessé dans les cinq minutes suivant le premier appel au 911 , a ajouté le policier. La mère, elle, n'a pas été blessée physiquement.

Les faits présumés ne se sont pas déroulés dans une résidence. [La mère et sa fille] se dirigeaient vers un lieu, elles n’étaient pas chez elles, et l’incident s’est déroulé lorsque la voiture de la mère est arrivée à sa destination , a indiqué Jay Murray.

Peu après le kidnapping, le suspect a arrêté un conducteur dans le secteur. Un échange a eu lieu, bien que je ne puisse pas dire ce qui s’est passé, et le conducteur a appelé le 911 après cette interaction , a-t-il poursuivi. C'est ce qui a permis de rapidement localiser le suspect.

L’accusation de meurtre au premier degré est en partie liée au fait que l’enfant a été kidnappé, selon Jay Murray.

Plusieurs meurtres d’enfants à Winnipeg récemment

Les agents de police qui ont trouvé la victime ont tenté une réanimation cardiorespiratoire.

Il a relevé le fait que cet incident rappelle plusieurs meurtres d’enfants particulièrement troublants qui ont eu lieu au cours des dernières années, dont celui d’un enfant de 3 ans en octobre 2019. Hunter Straight-Smith a été gravement blessé à l’arme blanche par l’ex-conjoint de sa mère et a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.

En 2020, deux bébés âgés de 3 mois ont été tués, ainsi qu’un enfant de 2 ans et demi. Un certain nombre d’adolescents et de préadolescents ont aussi été victimes de meurtre dans la dernière année, a indiqué Jay Murray.