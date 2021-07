La Société Générale et GNL Québec affirment avoir mis fin à leur collaboration

Le départ de la Société Générale a été confirmé dans un article de La Presse publié jeudi.

L'information avait déjà circulé dans un article de l'agence Reuters du 28 mai concernant le retrait de la Société générale de Quebec LNG, tel qu'il était écrit dans le texte en anglais, et d'un projet similaire, Goldboro, mené par Pieridae Energy. Ce dernier vient d'ailleurs d'être mis en veilleuse dans sa forme actuelle. Un communiqué de la Coalition Fjord envoyé le 29 juin reprenait l'information en présumant que l'entreprise Quebec LNG, mentionnée par Reuters, était bel et bien GNL Québec en français.

Dans les réponses écrites aux actionnaires de la Société Générale en date du 18 mai 2021, il était inscrit que le Groupe n’est pas impliqué dans les projets Québec LNG et Goldboro .

GNL Québec, dont le projet se nomme Énergie Saguenay, affirme qu'il s'agit d'un autre projet mené par une entreprise achetée par Pieridae. Les références erronées selon lesquelles la Société Générale abandonnait le projet Énergie Saguenay de GNL Québec ont créé de la confusion et ainsi mené à un bris de confiance , a fait savoir le président de GNL Québec, Tony Le Verger, dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada jeudi après-midi.

Dans un communiqué envoyé plus tôt en journée, GNL Québec avait indiqué avoir mis fin à la relation en raison des récentes déclarations publiques de la Société Générale. Nous avons déterminé qu'il était dans l'intérêt de GNL Québec de quitter la Société Générale. Nous avons la chance d'être soutenus par un ensemble très solide de conseillers, et il est courant pour les entreprises d'infrastructures comme nous de changer de conseiller lors des phases de préconstruction d'un projet en développement , avait déclaré aussi Tony Le Verger.

Or, dans une note de bas de page insérée le 8 juillet 2021 dans les réponses écrites aux actionnaires, la Société Générale a clarifié sa position. Le Groupe souhaite apporter une clarification sur le fait que, bien qu’il ne soit plus conseil financier de GNL Québec, car sa lettre de mission a expiré en 2019, le Groupe a continué à effectuer des travaux et à répondre à des demandes de GNL Québec concernant le projet Énergie Saguenay jusqu’en 2021. Ce n’est plus le cas aujourd’hui , peut-on maintenant lire.

Dans le même document, il était déjà clairement indiqué qu'après finalisation des projets pour lesquels Société Générale est actuellement mandaté[e], le Groupe va cesser de fournir des produits et services dédiés aux nouveaux projets [...] de production ou d’exportation de LNG [gaz naturel liquéfié] en Amérique du Nord .

GNL Québec est présentement en attente d'une décision finale du gouvernement du Québec à la suite du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. L'autre partie du projet, soit le gazoduc reliant l'Ontario à Saguenay, est toujours à l'étude par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Une décision de la part des investisseurs est prévue en 2021. L'entreprise serait aussi en discussion avec de potentiels partenaires pour remplacer la Société Générale.