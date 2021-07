Étudier le matsutake, un précieux champignon, pour mieux le protéger et le commercialiser

FaunENord a reçu 43 628 $ de la part du gouvernement du Québec afin d’étudier la productivité du matsutake, situé dans les pinèdes grises du sud d'Eeyou Istchee Baie-James, à des fins de cueillette et de mycotourisme.

La cueillette de matsutakés se fait habituellement en automne. Photo : FaunENord

Il s’agit d’un financement s’inscrivant le Plan d’action nordique 2020-2023, et ayant pour objectif de favoriser l'essor des communautés nordiques et la conservation de l'environnement.

Ce nouveau projet est accueilli avec enthousiasme par Myriam-Audrey Lessard-Légaré, directrice générale de l’organisme FaunENord. Chez FaunENord, on est impliqué dans les produits forestiers non ligneux, dont les champignons et les plantes nordiques, depuis plusieurs années. Ça fait partie de nos volets d’expertise. Et, au fil des ans, on a développé différents projets. C’est une suite logique avec un besoin qui avait été relevé au niveau de la région pour avoir une meilleure connaissance de la productivité des pinèdes grises au niveau du matsutake , explique-t-elle.

Pourquoi faire une recherche?

La recherche permettra de développer la cueillette à plus grande échelle, tout en protégeant la survie de l’espèce. Selon Vincent Lapointe, chargé de projet au volet champignons, plantes sauvages et culture nordique pour FaunENord, les connaissances acquises permettront de bien commercialiser et de bien défendre le milieu du champignon.

Donc on va être capable de connaître un petit peu plus la valeur de nos pinèdes grises matures, qui sont d’un âge avancé, car ça prend des pinèdes vieilles pour que le matsutake puisse croître. En sachant, justement, leur valeur en matsutake, on va pouvoir mieux les défendre et créer une bonne harmonisation entre la foresterie et la cueillette, nous permettant de protéger des talles importantes de matsutake qui vont pouvoir rester pour le futur , observe M. Lapointe.

Le matsutake se retrouve également sur la côte ouest en Amérique du Nord. Photo : FaunENord

La recherche de deux ans aidera à harmoniser les différentes activités économiques qui ont lieu dans les pinèdes grises : la foresterie, qui est une activité économique très importante dans le Nord-du-Québec, et la cueillette de matsutake. Les cueillettes seront effectuées à l’automne, période où le champignon croît.

Ça reste dans une optique d’harmonisation avec la foresterie. J’ai utilisé beaucoup le mot "protéger" des talles comme si la foresterie était là pour les détruire, mais c’est simplement qu’en emmenant ces points-là, on peut rediriger les opérations forestières sur des endroits qui seraient moins productifs, justement, en matsutake. Et donc, c’est vraiment dans une optique de travailler avec les autres acteurs du territoire pour que tout le monde puisse pratiquer des activités économiques et que tout le monde en tire bénéfice , remarque Vincent Lapointe.

Le matsutake est un champignon très unique. Premièrement, il faut savoir que c’est un champignon qui a plus de 1500 ans d’histoire culinaire sur le continent asiatique. On y retrouve des poèmes décrivant l’automne comme sentant le matsutake. Donc c’est assez impressionnant de voir à quel point il y a une grosse culture qui tourne autour de ça. Au Japon c’était donné aux empereurs comme symbole de fertilité, c’est un symbole de pouvoir , raconte M. Lapointe.