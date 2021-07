Une mère de 73 ans et son fils arrêtés pour trafic de cocaïne

Une femme de 73 ans et de son fils de 42 ans ont été arrêtés mercredi soir à Sherbrooke en lien avec du trafic de cocaïne..

Au terme d'une courte enquête de la division des crimes organisés du Service de police de Sherbrooke (SPS), les suspects ont été appréhendés alors qu'ils étaient à bord de leur véhicule dans l'ouest de la ville.

Selon les informations du SPSService de police de Sherbrooke , ils ont été retrouvés à un point de vente de stupéfiants sur la rue King-George.

L'homme est bien connu de notre service. C'est un trafiquant notoire. Il a été arrêté en compagnie de sa mère et d'un autre suspect de 34 ans. Les suspects avaient en leur possession 25 grammes de cocaïne, explique le porte-parole du SPSService de police de Sherbrooke , Samuel Ducharme.

Le fils comparaîtra jeudi après-midi au palais de justice de Sherbrooke. Il devrait être accusé de trafic et de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et de ne pas avoir respecté les conditions de remise en liberté.

Sa mère et l'autre suspect dans cette affaire comparaîtront ultérieurement.