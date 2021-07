Fidèle à La chasse-galerie d’Honoré Beaugrand, le sculpteur Donald Doiron a représenté six bûcherons plus grands que nature voyageant aux côtés du Diable avec qui ils ont fait un pacte. L’artiste a délibérément laissé le canot ouvert pour que le public puisse s’intégrer.

Avec son interprétation de La chasse-galerie, M. Doiron fait également un clin d'œil à l’histoire de l’Outaouais, puisque de nombreux camps forestiers ont été en opération en Haute-Gatineau à travers les années.

Je suis honoré, moi, de réaliser ça. C’est un récit important dans la littérature québécoise. Et dire que ça appartient (sic) à ici et que je participe à ça. Je suis un maillon [...] pour se réapproprier l’histoire. Notre histoire. Une citation de :Donald Doiron, sculpteur

Le sculpteur et soudeur, originaire de Miramichi au Nouveau-Brunswick et installé en Outaouais depuis plus de 25 ans, travaille sur son œuvre depuis novembre 2019. Je me suis laissé emporté , s’amuse-t-il, précisant que la longueur de la pièce devait initialement être d'environ 8 mètres, alors qu'elle en fait près de 13 au final.

L'installation de l'œuvre est maintenant terminée, mais il reste encore à aménager le terrain autour pour qu’elle s’y intègre entièrement.