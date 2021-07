Le Festival des traditions du monde se réinvente, mais garde son identité

Une trentaine de spectacles, d’ateliers et d’activités seront mis en place partout sur le territoire sherbrookois pour faire découvrir de multiples cultures aux festivaliers. Musique, danse, gastronomie et artisanat seront au menu, assure l'administration de l'événement.

Habituellement déployé au parc Quintal, le festival aura lieu cette année dans plusieurs lieux de Sherbrooke. Cela évitera au maximum les contacts entre les visiteurs, permettant ainsi à l'événement de se dérouler dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

À cause de la pandémie, on a préparé une formule extraordinaire. On va aller à la rencontre des gens.

Une citation de :Malika Bajjaje, directrice du Festival des traditions du monde