La coupe Stanley pourrait venir à Trois-Rivières

Un Trifluvien était aux premières loges de la victoire du Lightning de Tampa Bay, jeudi soir en Floride et grâce à lui, la coupe Stanley pourrait venir faire un tour en Mauricie.

Michel Boucher est le responsable du recrutement au Québec pour l’équipe de hockey de Tampa Bay depuis déjà quelques années. En entrevue à l’émission Toujours le matin, il a confié qu’il espère amener le célèbre trophée jusqu’ici.

Il souligne que l’organisation du Lightning compte une dizaine de Québécois dans ses rangs. Il y a de bonnes chances qu’on puisse voir la coupe à Trois-Rivières , a déclaré le dépisteur.

L’an dernier, quand l’équipe avait remporté la coupe, rien de tout cela n’était possible, en raison de la pandémie de COVID-19, mais cette fois, Michel Boucher est optimiste. Il est plus que probable que cette année on ait la coupe au Québec vers la fin de l’été , soutient-il.

Michel Boucher est fier que Tampa Bay ait réussi à se hisser au premier rang de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour une deuxième année consécutive. Il salue le dévouement des joueurs qui sautent sur la glace malgré leurs blessures. Il rappelle que les derniers temps ont été difficiles. Toute l’équipe a dû s’isoler pendant plusieurs mois pour pouvoir jouer la saison dernière.