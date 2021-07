L'autoroute Henri-IV fermée toute la fin de semaine

En direction nord, l’autoroute Henri-IV sera fermée entre les boulevards Laurier et du Versant Nord et en direction sud, entre Charest et le boulevard Hochelaga.

Les détours pourront se faire via l’autoroute Duplessis.

Plusieurs bretelles de l’autoroute Henri-IV seront également fermées dans le secteur des travaux, en plus des bretelles en provenance de l’autoroute Félix-Leclerc Est et Ouest.

Le ministère des Transports avise que des ralentissements et de la congestion très importante sont à prévoir sur les autoroutes Henri-IV (73), Duplessis (540), Félix-Leclerc (40) et Charest (440) ainsi que sur le réseau municipal, principalement le jour entre 9 h et 18 h .

Des policiers seront présents sur le boulevard Laurier pour faciliter la gestion de la circulation.