Le décret garantit la réalisation du tramway, croit Labeaume

Je vais vous dire ce que j'en pense : c'est terminé, ce débat-là. C'est réglé. Je ne pense pas qu'il y ait un parti politique, quel qu'il soit, qui [puisse] penser pouvoir faire changer d'idée le gouvernement. Ça n'arrivera pas. Alors quant à moi, le dossier est clos. C'est terminé , a déclaré le maire jeudi.

Il réagissait à la signature, la veille par le Conseil des ministres, du décret permettant à la Ville de Québec de modifier sa stratégie d’approvisionnement après l’échec du premier processus d’appel de propositions.

Moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse démarrer le projet, qu'on ait le décret. Là-dessus, c'était ma dernière tâche. Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

Un seul soumissionnaire s’était rendu au bout de l’exercice, qui s’est terminé le printemps dernier. Pour favoriser la concurrence et par souci d’éthique, l’administration Labeaume a décidé de relancer le processus d’appel d’offres, une décision qui repoussera d’une année la mise en service du tramway, en plus d’engendrer une augmentation des coûts.

La relance du processus d’appel de propositions va retarder d'une année l'entrée en service du tramway (archives). Photo : Radio-Canada

Pour ce deuxième essai, la Ville a choisi de scinder le processus d’approvisionnement en deux : une partie pour le matériel roulant et l’autre pour les infrastructures.

Ça va être beaucoup plus facile

Régis Labeaume s’attend à ce que cette façon de faire incite un plus grand nombre d’entreprises à manifester leur intérêt. C’est d’ailleurs pour éviter d’avoir à gérer un trop grand nombre de firmes civilistes que la Municipalité procédera à un appel de qualification pour chaque volet du processus.

Je pense qu'on a beaucoup plus de firmes. À partir du moment où les firmes civilistes n'ont pas à s'attacher avec un producteur de matériel roulant, ça va être beaucoup plus facile, je pense , a soutenu le maire.

En ce qui concerne l’augmentation des coûts associés à la relance du processus d’approvisionnement, qui pourrait atteindre 100 millions de dollars, Régis Labeaume a dit qu’il s’attendait à ce que les gouvernements fédéral et provincial assument leurs responsabilités .

On ne peut pas spéculer. L'état du marché change de six mois en six mois. Mais [avec] les discussions que j’ai eues dans les dernières semaines, je suis très à l'aise pour vous dire que ce ne sera pas selon moi un problème , a lancé le maire, sans donner davantage de détails.

Rien n’est joué, dit Gosselin

Pour le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, qui a récemment présenté son propre projet de transport en commun, articulé autour d’un métro léger, l’adoption du décret n’est qu’une formalité .

Contrairement à Régis Labeaume, il ne croit pas que le débat entourant le choix du réseau structurant soit terminé.

Ce que monsieur Labeaume ne veut pas réellement dire, c'est que les citoyens pourront voter le 7 novembre prochain sur le projet qu'ils désirent , a commenté M. Gosselin.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc