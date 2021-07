Un homme se rend à la police en lien avec des incidents à caractère sexuel à Aylmer

Le suspect a été placé en état d’arrestation le 30 juin, après s’être rendu lui-même aux autorités, confirme le corps policier. Il était par ailleurs recherché par les autorités dans un autre dossier.

Son identité n’est pas dévoilée puisque l'enquête est en cours et que les accusations n’ont pas encore été autorisées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales ( DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales ).

L'homme pourrait faire face à des accusations d'agression sexuelle, d'introduction par effraction et d'action indécente.

Le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales devra analyser le dossier et les preuves soumises afin de déterminer quelles accusations pourraient être portées contre l'homme pour cette agression , écrit l’agente Renée-Anne St-Amant porte-parole du SPVGService de police de la Ville de Gatineau , par voie de communiqué.

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau poursuit son enquête sur les autres incidents survenus dans le secteur, lesquels pourraient être reliés , peut-on lire. La police pourrait déposer d'autres accusations en lien avec ces dossiers.

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau ajoute que depuis la détention du suspect, aucun autre incident à caractère sexuel n'a été rapporté dans le secteur d'Aylmer.

Des citoyens avaient rapporté avoir vu un homme se masturber et s'adonner à de l'exhibitionnisme près de résidences de citoyens , écrit l’agente St-Amant. La majorité des plaintes impliquaient d'ailleurs une intrusion sur une propriété privée.

Au total, quatre incidents de cette nature ont été signalés dans le secteur, notamment près des rues Fraser, Wychwood, Juniper et Armour.