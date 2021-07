Le Manitoba a vu la plus grande proportion de chirurgies annulées au pays

De nouvelles données montrent que le Manitoba a connu la baisse la plus importante du nombre de chirurgies au cours de la 2e vague de la pandémie parmi toutes les provinces au pays. Doctors Manitoba, qui représente les médecins de la province, répète son appel à agir sur l’arriéré de procédures.

L’Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) a publié jeudi un rapport sur les 10 premiers mois de la pandémie, lorsque plusieurs provinces ont annulé des interventions chirurgicales pour libérer des ressources afin de venir en aide aux personnes atteintes par la COVID-19.

Selon ces données, le Manitoba est la seule province qui a connu une baisse importante du nombre d’interventions chirurgicales entre octobre et décembre 2020. Pendant cette période, le nombre de chirurgies a baissé de 29 % comparativement à une moyenne de 4 % au pays.

Lors de la deuxième vague de la pandémie, la plupart des provinces avaient trouvé des manières de limiter les perturbations aux services chirurgicaux lorsqu’ils étaient confrontés à des afflux de patients atteints de la COVID-19 , indique le président de Doctors Manitoba, Kristjan Thompson, dans un communiqué.

Cependant, au Manitoba, des milliers de chirurgies ont été annulées ou retardées , ajoute le médecin. Des milliers de patients ont été touchés, souffrant de détresse, de complications et de torts lors de l’attente prolongée pour des soins .

Les données de l’ ICISInstitut canadien d’information sur la santé montrent que le Manitoba a connu une baisse de 18 398 interventions chirurgicales lors des 10 premiers mois de la pandémie, une baisse de 22 % par rapport à la même période en 2019.

Les opérations cardiaques ont vu une baisse de 11 % et les opérations liées à des cancers, une baisse de 8 %.

Doctors Manitoba affirme que les données de l’ ICISInstitut canadien d’information sur la santé valident un rapport préparé par l’association qui indiquen que 39 000 opérations ont été annulées entre le début de la pandémie et mai 2021.

Selon l’association des médecins, il existe aussi un retard de 44 000 tests d’imagerie diagnostique et de 32 000 autres procédures telles que des endoscopies et des mammographies.

Trois recommandations

Les médecins renouvellent notre appel à des actions immédiates pour répondre à l’arriéré de plus de 110 000 chirurgies et tests diagnostiques aussi vite que possible , déclare Kristjan Thompson.

Doctors Manitoba formule trois recommandations pour la province. Tout d'abord, l’association réclame que la province fixe une date pour éliminer les retards dans les interventions.

Deuxièmement, elle demande la création d’un groupe de travail pour répondre aux retards. Ce dernier serait composé de travailleurs de la santé de première ligne ainsi que des cadres du système de soins de santé.

Finalement, Doctors Manitoba demande à la province de publier des données mensuelles sur le nombre des retards ainsi qu’un résumé des mesures qui ont été prises pour mettre fin à ceux-ci.

Kristjan Thompson dit que l’association a eu des discussions productives avec la province, mais que ce n’est pas suffisant.

Il faut un engagement concret et un plan complet maintenant pour rassurer les médecins et leurs patients qu’un Manitoba d’après pandémie signifiera que leur attente pour un test ou une intervention sera terminée , poursuit-il.

Un porte-parole de la province n’a pas encore répondu à une demande d’entrevue à ce sujet.

