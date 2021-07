Le festival Fringe d'Edmonton de retour en formule hybride

Le festival Fringe se déroulera à nouveau au cœur du quartier Old Strathcona à Edmonton, du 12 au 22 août, pour célèbrer son 40 e anniversaire. Les performances d'artistes seront présentées en personne et en ligne cette année.

Le festival de renom internationale avait dû être annulé l'été dernier en raison de la pandémie de COVID-19.

Les amateurs des arts de la scène en tous genres pourront revenir siroter une bière devant une multitude de performances sur des scènes intérieures et extérieures en août.

Le Fringe sera toutefois indéniablement différent cette année.

Les événements vont ressembler davantage aux premiers événements en 1982 qu’au festival qu’on a connu en 2019 , affirme Megan Dart, directrice générale par intérim.

Il y aura moins de sites, moins de représentations et le nombre de personnes dans l’audience sera restreint pour s’assurer de respecter la distanciation physique , dit-elle.

Les organisateurs assurent que le festival sera le plus sécuritaire possible. Nous avons choisi de maintenir les mesures sanitaires en place [...] Les sites seront nettoyés entre chaque performance et il faudra porter un masque , explique Megan Dart.

Elle ajoute que le temps d’accès au parc sera limité et que le nombre d’employés et de bénévoles a été bonifié afin d’assurer le bon déroulement des événements.

Le directeur artistique Murray Utas et Megan Dart sont très contents d’enfin pouvoir créer de nouveaux souvenirs au Fringe. Avec la formule hybride, ils sont sûrs que tout le monde sera satisfait.

Les billets seront disponibles dès le 4 août à midi.