Chaos et violence : un documentaire à venir sur Woodstock 1999

Offert dès le 23 juillet sur Crave, Woodstock 99 : Peace, Love and Rage retrace les multiples facteurs qui ont contribué à la mauvaise réputation du festival.

L’événement, qui s’est déroulé du 22 au 25 juillet 1999 à Rome, dans l’État de New York, a attiré plus de 220 000 mélomanes, mais a été marqué par le chaos. À une organisation déficiente se sont ajoutés une foule agressive, une chaleur accablante qui frôlait les 40 degrés et un manque d’approvisionnement en eau.

Limp Bizkit, DMX, The Tragically Hip, The Offspring, Kid Rock, Metallica, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers… La programmation étoilée de plus de 45 groupes avait tout pour plaire aux mélomanes, mais l’enthousiasme a vite laissé place aux plus bas instincts de la foule.

En sortant de l'autobus, je me suis dit : quelque chose ne tourne pas rond. Une citation de :Moby

Selon le magazine Rolling Stone, des témoins auraient notamment vu une jeune femme être victime d’un viol collectif durant la prestation du groupe néo-métal Korn. Plusieurs véhicules et kiosques ont également été incendiés, et un nombre inquiétant de personnes se sont évanouies en raison de la chaleur ou de leur consommation de drogues.

Le documentaire recueille les témoignages de plusieurs artistes ayant participé au festival, dont Moby, Jonathan Davis, chanteur de Korn, Black Thought, cofondateur du groupe The Roots, et Scott Stapp, leader de Creed.

Woodstock 99 : Peace, Love and Rage est le premier film d’une nouvelle série documentaire de HBO Max axée sur la musique, qui comptera également des films sur Alanis Morissette, DMX, Kenny G, le rappeur Juice WRLD et l’époque du disco.