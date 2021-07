Le NPD demande une enquête criminelle sur les pensionnats pour autochtones

Nous demandons la nomination immédiate d’un procureur spécial qui aura le pouvoir et les ressources pour conduire une étude approfondie et complète sur les pensionnats, les écoles, les sanatoriums, et partout où les enfants autochtones ont vécu des décennies d’abus et de violence , a déclaré Mumilaaq Qaqqaq, députée fédérale néo-démocrate du Nunavut, en conférence de presse jeudi.

Le NPDNouveau Parti démocratique demande qu’une fois nommé, le procureur spécial interagisse avec la Cour pénale internationale en reconnaissant qu'il s'agit de crimes contre l’humanité afin de tenir responsables les coupables .

Nous ne pouvons pas faire confiance au ministère de la Justice sans l’intervention d’un procureur indépendant et d’observateurs internationaux , a expliqué Mumilaaq Qaqqaq.

La députée a cité en exemple l'attitude du gouvernement canadien qui a discrètement suspendu le mandat d'arrêt contre un prêtre oblat français accusé d'avoir abusé d'enfants au Nunavut.

Le procureur spécial devra avoir le pouvoir d’exiger des documents de l’Église et du gouvernement fédéral , a ajouté le député de Timmins—Baie-James, Charlie Angus, lors de la conférence de presse.

Plusieurs survivants des pensionnats reprochent au gouvernement fédéral de restreindre l'accès à des documents sensibles.

Des voix en faveur d'accusations criminelles

L’Association des femmes autochtones du Canada appuie la tenue d’une enquête criminelle.

Nous demandons que des accusations soient portées contre le Canada et les églises qui exploitaient les pensionnats en vertu de la Loi canadienne sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre , explique Steven Pink, conseiller juridique de l’association.

En conférence de presse, le NPDNouveau Parti démocratique a également demandé plus de financement fédéral pour que les communautés autochtones enquêtent sur de potentiels sites de sépultures et rapatrient les dépouilles auprès des familles.

M. Pink souligne que davantage de soutien financier est nécessaire pour effectuer des recherches sur les sites d'anciens pensionnats.

Le sénateur Murray Sinclair qui participait à la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) a été clair : il s'attendait à plus de 6 000 sépultures sur le site d'anciens pensionnats , rappelle M. Pink.

Début juin, Ottawa a versé 27 millions $ pour soutenir les communautés qui souhaitent engager des recherches  (Nouvelle fenêtre) autour des sites qui ont autrefois abrité les pensionnats.

La CVRCommission de vérité et réconciliation du Canada a publié un rapport en 2015 sur l'histoire et l'héritage du système des pensionnats canadiens. Selon le député Angus, ce n'était qu'une première étape .

La CVRCommission de vérité et réconciliation du Canada n'avait pas le mandat de poursuivre la justice et de s'en prendre aux auteurs de ces crimes. Les Canadiens et les communautés autochtones réclament justice , a-t-il déclaré.

Le ministère de la Justice n’a pas donné suite aux questions de Radio-Canada.