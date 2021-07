Des vélos volés bientôt restitués

Un homme dans la quarantaine a été arrêté hier matin dans le quartier Saint-Sauveur. C’est l'aboutissement d’une enquête ouverte au début du mois de juin, à la suite d’une plainte pour un vol dans le stationnement intérieur d’un immeuble résidentiel du secteur Lebourgneuf, précise David Pelletier, relationniste au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

La police a perquisitionné plusieurs vélos au domicile de l’individu, des bicyclettes dérobées majoritairement dans le quartier Saint-Sauveur.

Les policiers doivent d’abord terminer leur dossier d’enquête avant de restituer les vélos. Ils entreront ensuite en contact avec les propriétaires identifiés. Les gens qui ont été victimes d’un vol peuvent communiquer avec notre service pour voir si leur vélo fait partie de ceux qu’on a récupérés , ajoute le relationniste.

Une escouade pour les vols de vélos

Constatant la problématique de vol de vélos sur le terrain, le SPVQService de police de la Ville de Québec a lancé ce printemps le projet Ostensif.

Dans les derniers mois, les patrouilleurs ont saisi des dizaines de vélos pour une valeur de 50 000 $, la majorité a été retournée aux propriétaires.