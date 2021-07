Deux nouveaux cas de COVID-19 en Atlantique

La Nouvelle-Écosse annonce deux nouveaux cas dans la région sanitaire de l’est. Une de ces personnes a contracté la maladie en ayant des contacts rapprochés avec une autre déjà atteinte. L'origine de la contagion pour le deuxième cas fait l’objet d’une enquête.

Les autorités médicales de la province recensent 39 personnes atteintes de la COVID-19. Deux d’entre elles sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

La Nouvelle-Écosse a annoncé mercredi que 75 % de sa population admissible a reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID-19. Elle compte au total 1 062 418 doses administrées jusqu’à présent.

Les trois autres provinces exemptes de cas

Le Nouveau-Brunswick ne signale le dépistage d’aucun nouveau cas jeudi. Les autorités médicales ne connaissent que neuf personnes atteintes de la COVID-19, dont deux qui sont hospitalisées.

Quant à la vaccination contre cette maladie, 45,4 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans ont reçu deux doses et 78,9 % ont reçu une première dose jusqu’à présent.

Terre-Neuve-et-Labrador n’a dépisté aucun nouveau cas au cours des 24 dernières heures. Les autorités médicales de la province comptent 14 personnes atteintes à l’heure actuelle. Aucune d’entre elles n’est hospitalisée. Selon ses données les plus récentes publiées plus tôt cette semaine, la province compte 80,7 % de sa population admissible vaccinée une fois et 26,3 % vaccinée deux fois.

L’Île-du-Prince-Édouard n’avait publié aucune nouvelle donnée jeudi au moment d’écrire ces lignes.