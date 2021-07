1000e jour de construction pour le pont international Gordie-Howe

Des piliers d'envergure semblable ont également été construits de l'autre côté de la rivière, dans la ville de Détroit, à proximité de l'île Zug. Les quatre piliers suivent le tracé du pont.

Du côté américain, la construction évolue également de manière satisfaisante. Photo : Jacob Barker/CBC

Michael Hatchell, PDG de Bridging North America, se dit satisfait de la situation.

Les travaux avancent vraiment bien.[...] Il y a environ 800 mètres entre ce côté-ci et celui-là [entre les piliers canadiens et ceux des États-Unis] , explique-t-il.

Les piliers sont en ce moment hauts d'environ 140 pieds (42 mètres). [...] Plus de 3 millions d'heures de travaux déjà effectués sans le moindre incident avec perte de temps. Une citation de :Michael Hatchell, PDG de Bridging North America

Le pont sera livré comme prévu en 2024, selon Bryce Philips, PDG de l'Autorité du pont Windsor-Détroit, en dépit des défis causées par la pandémie.

Près de 4000 personnes travaillent à la construction du pont. Photo : Jacob Barker/CBC

Nous avons eu des travailleurs infectés, je crois que le nombre était environ 140, mais aucune de ces personnes n'était au chantier de construction, ce qui témoigne de la qualité de nos mesures de sécurité , explique-t-il.

Aucune personne en vie aujourd'hui n'a jamais eu à le faire [travailler pendant une pandémie]. Notre objectif c'est de terminer la construction pour la fin de 2024. Une citation de :Bryce Philips, PDG de l'Autorité du pont Windsor-Détroit

Bryce Phillips (à gauche) et Michael Hatchell (à droite) sont satisfaits des mesures de sécurité mises en place au chantier. Photo : Jacob Barker/CBC

Plus de 3900 personnes travaillent à la construction du pont. Ces personnes devraient être fortement sollicitées dans l'avenir puisque, selon Michael Hatchell et Bryce Phillips, les prochaines années devraient être parmi les plus occupées, en matière de construction, [depuis le début du projet].

Les piliers sont profondément incrustés dans le sol. Photo : Jacob Barker/CBC

Dans une déclaration, la ministre canadienne des Infrastructures, Catherine McKenna, a indiqué que la construction du pont est parmi les projets d'infrastructure les plus importants du Canada.

Les constructeurs utilisent plusieurs grues de chantier. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Le pont international Gordie Howe crée des milliers d'emplois et stimule l'activité économique aujourd'hui. Il servira de corridor commercial important pour le Canada et les États-Unis une fois terminé et pour les générations à venir , indique-t-elle.

