Saint-Anaclet souhaite mettre en vente des terrains pour accueillir 150 familles

La Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard souhaite mettre en vente des terrains dans le but d'accueillir 150 nouvelles familles. Selon le maire Francis St-Pierre, 70 familles ont déjà fait part de leur intérêt à acheter un terrain dans la municipalité.

Francis St-Pierre explique que des évaluations sont en cours sur l'emplacement visé pour ces nouvelles constructions.

Ce terrain d'environ 24 hectares est situé sur une ancienne sablière et la Municipalité évalue s'il sera possible d'y aménager des installations septiques.

Le maire indique avoir bon espoir que cela sera possible. Il ajoute que le prix payé par l'acheteur, lors de la vente des terrains, servira à assumer les coûts de raccordement aux services de la Municipalité et au déploiement des nouvelles rues.

Ce nouveau développement ne devrait donc pas avoir d'impact sur le compte d'impôt foncier des résidents de Saint-Anaclet, selon M. St-Pierre.

Jusqu'à 150 familles pourraient y emménager, notamment dans des jumelés et des bâtiments multilogements. Le prix de vente des terrains n'a pas encore été fixé.

Il y a de la demande. On vise des familles, d'attirer de jeunes familles. C'est la survie de notre école, de nos commerces de proximité [qui en dépend]. Une citation de :Francis St-Pierre, maire de Saint-Anaclet-de-Lessard

La Municipalité espère que la vente des terrains pourra s'amorcer à l'automne 2022.

On va développer par secteur. Les divisions ne sont pas encore faites sur les plans , précise le maire.

Francis St-Pierre soutient que la population de Saint-Anaclet-de-Lessard ne connaît pas de déclin comme celui observé dans d'autres municipalités du Bas-Saint-Laurent.

Il estime que la proximité de Rimouski et l'entente qui existe entre les deux villes en ce qui a trait aux loisirs contribuent à rendre la municipalité attirante pour les familles.

Saint-Anaclet-de-Lessard compte un peu plus de 3000 habitants, selon les données du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). L'arrivée de 150 nouvelles familles représenterait une hausse de plus 10 % du nombre de résidents dans la municipalité.

Avec les informations de Denis Leduc