L’ouragan Elsa frappera les Maritimes vendredi soir

La tempête tropicale Elsa, qui est en activité depuis le 2 juillet, devrait laisser de la pluie et entraîner des vents dans les Maritimes. Certaines régions pourraient recevoir jusqu'à100 millimètres de pluie et les vents pourraient atteindre 80 km/h. La tempête devrait frapper les Maritimes vendredi soir et terminer sa course à Terre-Neuve-et-Labrador samedi.