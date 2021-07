Quelqu’un a volé des fleurs au centre-ville de Caraquet

On met beaucoup d’efforts dans l'embellissement du centre-ville. On trouve ça un petit peu ordinaire quand quelqu’un arrive pour voler nos plantes , explique Mario Landry, le directeur général de Centre-ville Caraquet.

Des fleurs ont été volées dans ce pot. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Lundi, un de ses employés a remarqué que des fleurs avaient disparu des pots près du bureau d’information touristique.

Ça a été enlevé méthodiquement pour être replanté , explique M. Landry. Ça recommence, parce que l’année passée on a eu le même problème.

Il reste tout de même plusieurs fleurs qui n'ont pas été volées au centre-ville. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Justement, l’été dernier, en plus des vols à l’information touristique, des personnes avaient dérobé des plantes devant l'enseigne à l’entrée de la ville. À cause des vols, aucune fleur n’y a été plantée cette année.

On ne comprend pas c’est quoi le buzz, excusez moi l’expression, de voler des fleurs. [...] Ce n’est même pas des vivaces, ce sont des annuelles, elles ne repousseront pas à l’automne , lance M. Landry.

À cause des vols, il n'y a plus de fleurs dans la plate-bande à l'entrée de la capitale autoproclamée de l'Acadie. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il prend tout de même l’incident avec une certaine légèreté. On va s'organiser avec ça. On la trouve drôle un peu, mais on rit jaune un peu aussi.