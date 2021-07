Eve Paré succède à Solange Drouin à la direction générale de l’ADISQ

À compter du 7 septembre, la gestionnaire Eve Paré remplacera Solange Drouin au poste de vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

Solange Drouin, qui était à l’ADISQ depuis trois décennies, cédera sa place tout en restant disponible jusqu’au mois de décembre pour assurer une transition harmonieuse au sein de l’organisation.

Mme Drouin, avocate de formation, avait annoncé son départ en mars dernier pour se consacrer à des projets personnels. En poste depuis 1992, elle a assisté de près à la transformation de l’industrie musicale, résultant notamment de la chute des ventes de disques et l’arrivée de l’écoute en continu. En plus de l’ADISQ, Solange Drouin est aussi coprésidente de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles et fait partie du conseil d’administration de Musicaction.

Grâce au travail de Solange Drouin et de l’équipe chevronnée en place, je reprends le flambeau d’une organisation solide et crédible. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fébrilité que j’entreprends ce nouveau défi! , a souligné Eve Paré dans un communiqué. Elle était présidente-directrice générale de l’Association des hôtels du Grand Montréal depuis neuf ans.

Formée en sciences économiques et en administration publique, Ève Paré a siégé à plusieurs conseils d’administration au cours des dernières années, dont ceux de Montréal en Lumière, du Parc olympique, de Tourisme Montréal et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.