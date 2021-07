Les Témiscamiens se prononcent sur les soins de santé de leur territoire

Il existe un véritable manque de communication entre le Centre intégré de santé et de services sociaux et la population du Témiscamingue. C’est un des faits saillants qui ressort du sondage mené auprès de 250 personnes provenant de tous les secteurs du territoire.

Ce sondage est une initiative lancée par le Comité citoyen pour des soins de santé durables au Témiscamingue, mise en place il y a quatre ans.

C’est un changement important, parce que notre système est habitué non pas de demander ce qui se passe, mais de fonctionner par système de plaintes. On attend toujours qu’il y ait des explosions et on essaie de réparer. On essaie d’apporter un nouveau vent avec cette consultation-là, où on demande aux gens ce qu’il faut améliorer, mais aussi ce qui est bien et qui devrait rester , a exprimé Paul-Émile Barbeau, médecin à la retraite et porte-parole en début de conférence de presse.

Le sondage a été mené auprès de 250 personnes provenant de tous les secteurs du Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Les personnes sondées déplorent les nombreuses ruptures de service annoncées au cours des derniers mois. Ils ont aussi soulevé des insatisfactions concernant de mauvais services reçus par des médecins volants à l’urgence et la longue attente pour des services en santé mentale.

Plusieurs commentaires concernaient toutefois le manque de communication à l'égard du citoyen et du patient au sein de l’organisation.

On a à adopter une vision différente de comment on transmet de l’information. Actuellement, ce qu'il y a de triste encore une fois, comme c’est l’histoire de l’humanité, c’est toujours les plus vulnérables qui sont les moins bien informés. Vous avez fortement avantage à savoir lire adéquatement pour être informé du CISSS-AT [Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue]. La base de l’information, c’est quand les gens savent ce qui va arriver et comment ça va arriver , croit M. Barbeau.

Suggestions de la population

Une quinzaine de recommandations ont aussi été proposées par les répondants au sondage afin de corriger des situations irritantes.

Il est suggéré d’optimiser l’utilisation de la téléconsultation pour des rendez-vous à l’extérieur du Témiscamingue, de réinstaurer des programmes de prévention dans les écoles et de maintenir les points de service dans les municipalités.

Ces recommandations ont été acheminées au CISSS-AT. Le comité assure obtenir une bonne collaboration et une écoute de l’organisation.