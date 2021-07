Funérailles du maire Guy Desjardins à Clarence-Rockland

Guy Desjardins est décédé le samedi 3 juillet 2021, à l'âge de 71 ans, après avoir combattu un cancer.

Des résidents se sont rassemblés devant l’hôtel de ville et le long de la rue Laurier, ainsi qu'au bord des rues à Clarence Creek, pour rendre un dernier hommage à l’homme politique, lors du passage du cortège vers 11 h. Voitures de police et camions de pompiers suivaient le corbillard.

Lors de l’arrivée du cortège à l’église Saint-Pascal-Baylon, pompiers et ambulanciers étaient au garde-à-vous près de l’entrée de l’édifice.

Des membres de la famille de M. Desjardins ont suivi le cercueil jusque dans l’église pour les funérailles célébrées en privé. La cérémonie était diffusée en direct sur Facebook.

La mort de notre ami, notre frère Guy Desjardins, nous rappelle notre condition humaine et la brièveté de notre vie sur cette terre , a dit le prêtre Joseph Lin Éveillard dès l'arrivée du cercueil à l'entrée de l’église.

Un des fils du défunt, Jason Desjardins, a été le premier à prendre la parole avant le début de la cérémonie.

Mon père a vécu une vie remplie de beaux moments, de passion et d’amour. Il y en a tellement à dire, c’est difficile de savoir par où commencer , a-t-il soutenu le coeur gros.

Il m'a appris que prendre des risques peut être une bonne chose , a-t-il ajouté en laissant couler quelques larmes. Mais surtout qu’il est important d'avoir du plaisir dans la vie, de ne pas avoir peur de rire beaucoup.

À lire aussi : Décès du maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins

La directrice générale de Clarence-Rockland, Helen Collier, a aussi pris la parole devant les quelques dizaines de personnes présentes à l’église.

Mes sincères condoléances à la famille, aux amis proches, aux conseillers ainsi qu’aux employés de la Cité et toutes les personnes qui l’ont connu , a dit Mme Collier. Guy était un homme plus grand que nature, une personne orientée vers la communauté, un agriculteur canadien-français plein d'humour, qui ne se laissait pas marcher sur les pieds et un politicien chevronné.

Le 22 juin, la Cité de Clarence-Rockland informait les citoyens que le maire était en congé pour des raisons de santé jusqu'au 30 septembre. Le maire suppléant et conseiller du quartier 7, Michel Levert, devait s'acquitter de ses tâches pendant son absence.

Guy Desjardins a été élu maire de la Cité de Clarence-Rockland en octobre 2014, puis réélu en 2018. Avant d'occuper cette fonction, il était conseiller municipal.

Le maire laisse dans le deuil sa conjointe Aline, sa fille Tanya et ses fils Christian et Jason.