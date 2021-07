Tempête Elsa: beaucoup de pluie, moins de vents prévus dans l'Est

Environnement Canada, qui suit la trajectoire de la tempête tropicale, estime qu'Elsa traversera les Maritimes sous forme d'une tempête post-tropicale vendredi ou samedi. Le tout occasionnera une importante quantité de pluie sur certaines parties de la région.

La Baie-des-Chaleurs sera le premier secteur touché, suivi de la pointe gaspésienne, des Îles-de-la-Madeleine et, dans la nuit de vendredi à samedi, la Basse-Côte-Nord.

Dans ces secteurs, les précipitations pourraient surpasser les 50 millimètres de pluie.

Plus on s’approche de la Baie-des-Chaleurs et de la pointe de Gaspé, plus on a de précipitations , indique le météorologue pour Environnement Canada, Steve Boily.

Les secteurs plus à l’ouest, notamment la Matanie, recevront des quantités moins importantes de pluie, soit entre 15 et 20 millimètres.

Un autre système dépressionnaire devancera toutefois le passage d’Elsa dans l'Est-du-Québec et devrait apporter de la pluie supplémentaire à partir de jeudi soir.

Le centre des opérations gouvernementales du Québec, responsable de la Sécurité civile, annonce jusqu'à 75 millimètres de pluie entre jeudi soir et samedi matin, dans les secteurs de la Baie-des-Chaleurs, Gaspé et la Basse-Côte-Nord.

D'importantes précipitations devraient également s'abattre sur la Basse-Côte-Nord (archives). Photo : PierreLahoud

Cette combinaison des deux systèmes pourrait faire en sorte qu’il y ait moins de vents, mais plus de pluie dans nos régions.

Si Elsa était seule, elle ferait plus de rotations et on pourrait dire que les vents seraient un gros enjeu, mais cette fois-ci, le premier système va créer un creux et va faire en sorte que la tempête va s’allonger. On pense alors que les vents ne seront pas trop un problème, mais on aura probablement un peu plus de pluie , décrit Steve Boily.

Toujours selon M. Boily, l'essentiel de la tempête devrait être passée samedi soir, alors qu’Elsa se dirigera vers le large de Terre-Neuve.

Jeudi midi, la tempête Elsa traversait la Caroline du Sud.

Avec les informations de Sylvie Aubut